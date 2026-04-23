Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Consecuencias institucionales

“Aquí no hay rumores. Hay actos y comunicaciones indubitables del Ing. Pagani, de su equipo de trabajo y de la comunidad universitaria entera de que el Ing. Pagani es candidato a estas elecciones a un tercer mandato consecutivo”, expresó en la presentación judicial. En esa línea, recordó que la acción declarativa promovida por sus representados busca precisamente evitar que se consume un acto que luego genere consecuencias institucionales difíciles de revertir. Por eso insistió en la figura del “acto violatorio en ciernes”, concepto utilizado en precedentes de la Corte Suprema para habilitar intervenciones judiciales preventivas cuando un conflicto aparece como inminente.