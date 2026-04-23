La pesadilla de las plagas en los campos de desplazados en Gaza

A pesar del frágil alto el fuego de octubre de 2025 tras dos años de guerra, una gran mayoría de gazatíes viven todavía hacinados en campos de desplazados sin agua ni sanitarios suficientes. Sus habitantes denuncian una invasión de plagas que son una amenaza creciente para la salud pública, especialmente ahora que aumentan las temperaturas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU tras varias visitas a la zona. En los campamentos a orillas del mar, los roedores cavan túneles en la arena y se cuelan en las tiendas, cocinas y despensas precarias.