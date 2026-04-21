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Qué dijo Tamara Pettinato tras la condena a su hermano Felipe por la muerte de su neurólogo

La conductora de Radio con Vos utilizó sus redes sociales para respaldar a su hermano. “Tranquilidad de conciencia”, dijo.

Qué dijo Tamara Pettinato tras la condena a su hermano Felipe por la muerte de su neurólogo
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras ser condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del médico Melchor Rodrigo en un incendio en 2022 en Buenos Aires.
  • El veredicto considera el hecho como un accidente. Tamara afirmó que no se probó la conducta de su hermano y destacó la dificultad de enfrentar el proceso judicial y mediático.
  • La familia aguarda los fundamentos del fallo para apelar en una próxima instancia, buscando demostrar la inocencia de Felipe, quien asegura no recordar los detalles del siniestro.
Resumen generado con IA

Tamara Pettinato rompió el silencio y compartió un fuerte mensaje después de conocerse la sentencia contra su hermano Felipe Pettinato, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el fallecimiento del médico Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022. 

En ese contexto, durante la noche del lunes, la conductora de Radio con Vos utilizó sus redes sociales para respaldar a su hermano. “Tranquilidad de conciencia”, arrancó diciendo la hija de Roberto Pettinato.

Luego, detalló: “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer los fundamentos de la sentencia aún, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”.

“Nosotros seguimos sosteniendo que en el juicio no quedó probada la conducta de Felipe”, agregó.

La palabra de Tamara Pettinato 

Además, hizo hincapié en que Felipe, único testigo sobreviviente del incendio, no recuerda cómo se dio el siniestro ni tampoco se expresó a lo largo de las siete audiencias: “No se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Seguramente será la próxima instancia la que permita demostrarlo”.

“Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad”, expresó la conductora radial.

“Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad”, cerró.

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