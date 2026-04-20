El hermano del neurólogo opinó sobre la condena a Felipe Pettinato: “Fue una falta de respeto”

La relación entre Pettinato y Rodrigo fue otro eje del juicio. Según la madre del neurólogo, Rodrigo había llevado a Pettinato a vivir a su casa años antes, en medio de su tratamiento por adicciones. El día del incendio, el hombre fue al departamento de Pettinato para dar una conferencia por Zoom, ya que no tenía buena conexión en la casa de sus padres.