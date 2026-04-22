El Gobierno cuestiona la ausencia de Villarruel en Luján y habla de un "papelón"

Fuentes vinculadas a la organización indicaron que las invitaciones se enviaron con más de un mes de anticipación y que durante el fin de semana se comunicó el listado de asistentes. Según explicaron, por protocolo Villarruel, Martín Menem y Bartolomé Abdala debían ubicarse junto a los ministros, aunque la vicepresidenta rechazó esa disposición. “Se le ofrecieron alternativas, incluso una silla individual más adelantada, pero no quiso”, señalaron. También mencionaron que hubo diferencias en el peronismo por la disposición de los lugares, ya que no se invitó a intendentes, con excepción del jefe comunal local, Leonardo Boto.