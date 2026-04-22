"Jóvenes por la Seguridad": lanzan un programa de prevención en escuelas de Banda del Río Salí

Resumen para apurados
- El intendente Gonzalo Monteros lanzó 'Jóvenes por la Seguridad' este miércoles en escuelas de Banda del Río Salí para prevenir y neutralizar amenazas de violencia escolar.
- El plan integra talleres prácticos para alumnos con el uso de la app Alertas BRS y paradas conectadas, sumándose a un sistema municipal de 157 cámaras y patrullaje permanente.
- Esta iniciativa busca formar ciudadanos responsables en seguridad desde el aula, reduciendo el impacto de amenazas virales y fortaleciendo la prevención comunitaria integral.
Ante la creciente preocupación por amenazas registradas en escuelas de todo el país, autoridades municipales de Banda del Río Salí pusieron en marcha el programa “Jóvenes por la Seguridad”, una propuesta orientada a prevenir, alertar y neutralizar posibles hechos de violencia, especialmente aquellos que se viralizan.
El plan, considerado pionero, tuvo su inicio este miércoles en el Instituto Técnico General Manuel Belgrano. Del lanzamiento participaron el intendente Gonzalo Monteros; el subsecretario de Seguridad a cargo del Centro de Monitoreo Municipal, Estanislao Barbosa; la directora de Educación Municipal, Ana María Rengel; y autoridades de la institución.
La iniciativa forma parte de un esquema de seguridad integral que el municipio impulsa mediante el uso de tecnología, la presencia en el territorio y la formación ciudadana.
Actualmente, la ciudad cuenta con vigías municipales que recorren los barrios, móviles, motos y bicicletas que patrullan de manera permanente, 157 cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos, un anillo digital que controla los ingresos y egresos, corredores escolares seguros, paradas conectadas para solicitar ayuda inmediata y la aplicación Alertas BRS, que permite emitir alertas en segundos.
En ese contexto, el nuevo programa incorpora la capacitación directa a estudiantes para actuar frente a situaciones reales. Durante el taller, los jóvenes participaron de actividades prácticas basadas en casos concretos de violencia, donde recibieron herramientas para reconocer riesgos, evitar exposiciones innecesarias y responder de manera adecuada.
Además, personal especializado explicó el funcionamiento de las paradas conectadas, espacios equipados con dispositivos que permiten la comunicación directa con el Centro de Monitoreo Municipal. También se brindaron detalles sobre la app Alerta BRS, una herramienta digital que facilita el contacto inmediato ante emergencias.
“Creemos que una comunidad más segura se construye con educación. La seguridad empieza por el aula. Hoy los chicos de Banda del Río Salí aprendieron cómo cuidarse y cuidar a los demás”, destacó Monteros durante la actividad.