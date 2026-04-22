Secciones
Seguridad

"Jóvenes por la Seguridad": lanzan un programa de prevención en escuelas de Banda del Río Salí

Se enmarca en un modelo integral que combina tecnología, presencia territorial y formación ciudadana.

Jóvenes por la Seguridad: lanzan un programa de prevención en escuelas de Banda del Río Salí
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El intendente Gonzalo Monteros lanzó 'Jóvenes por la Seguridad' este miércoles en escuelas de Banda del Río Salí para prevenir y neutralizar amenazas de violencia escolar.
  • El plan integra talleres prácticos para alumnos con el uso de la app Alertas BRS y paradas conectadas, sumándose a un sistema municipal de 157 cámaras y patrullaje permanente.
  • Esta iniciativa busca formar ciudadanos responsables en seguridad desde el aula, reduciendo el impacto de amenazas virales y fortaleciendo la prevención comunitaria integral.
Resumen generado con IA

Ante la creciente preocupación por amenazas registradas en escuelas de todo el país, autoridades municipales de Banda del Río Salí pusieron en marcha el programa “Jóvenes por la Seguridad”, una propuesta orientada a prevenir, alertar y neutralizar posibles hechos de violencia, especialmente aquellos que se viralizan.

El plan, considerado pionero, tuvo su inicio este miércoles en el Instituto Técnico General Manuel Belgrano. Del lanzamiento participaron el intendente Gonzalo Monteros; el subsecretario de Seguridad a cargo del Centro de Monitoreo Municipal, Estanislao Barbosa; la directora de Educación Municipal, Ana María Rengel; y autoridades de la institución.

La iniciativa forma parte de un esquema de seguridad integral que el municipio impulsa mediante el uso de tecnología, la presencia en el territorio y la formación ciudadana.

Actualmente, la ciudad cuenta con vigías municipales que recorren los barrios, móviles, motos y bicicletas que patrullan de manera permanente, 157 cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos, un anillo digital que controla los ingresos y egresos, corredores escolares seguros, paradas conectadas para solicitar ayuda inmediata y la aplicación Alertas BRS, que permite emitir alertas en segundos.

En ese contexto, el nuevo programa incorpora la capacitación directa a estudiantes para actuar frente a situaciones reales. Durante el taller, los jóvenes participaron de actividades prácticas basadas en casos concretos de violencia, donde recibieron herramientas para reconocer riesgos, evitar exposiciones innecesarias y responder de manera adecuada.

Además, personal especializado explicó el funcionamiento de las paradas conectadas, espacios equipados con dispositivos que permiten la comunicación directa con el Centro de Monitoreo Municipal. También se brindaron detalles sobre la app Alerta BRS, una herramienta digital que facilita el contacto inmediato ante emergencias.

“Creemos que una comunidad más segura se construye con educación. La seguridad empieza por el aula. Hoy los chicos de Banda del Río Salí aprendieron cómo cuidarse y cuidar a los demás”, destacó Monteros durante la actividad.

Temas Banda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Veinte denuncias y 2500 policías en las escuelas: cuáles son las hipótesis de las amenazas de tiroteos

Veinte denuncias y 2500 policías en las escuelas: cuáles son las hipótesis de las amenazas de tiroteos

Lo más popular
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
2

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
3

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Usaban reuniones religiosas para ocultar el abuso: detuvieron a una familia en Santiago del Estero

Usaban reuniones religiosas para ocultar el abuso: detuvieron a una familia en Santiago del Estero

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Video: así trasladaron a “Pelaín” Nassif al penal de Benjamín Paz, donde cumplirá cuatro meses de prisión preventiva

Video: así trasladaron a “Pelaín” Nassif al penal de Benjamín Paz, donde cumplirá cuatro meses de prisión preventiva

Circulaban en auto por la capital con más de 13 kilos de marihuana y fueron detenidos

Circulaban en auto por la capital con más de 13 kilos de marihuana y fueron detenidos

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Comentarios