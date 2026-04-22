Homenajearon a Aída Kemelmajer por su trayectoria y su rol fundamental en la reforma que transformó el derecho privado argentino

La apertura estuvo a cargo del vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien destacó la vigencia del "derecho vivo" y el impacto de la reforma en la protección de los sectores más vulnerables,. además de la trayectoria y los valores de la homanejeada. La ceremonia contó con la presencia de las máximas autoridades judiciales y académicas de la provincia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el vocal de la Corte y presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Daniel Posse; el ministro pupilar y de la defensa, Washington Navarro; la directora de la escuela judicial del CAM, Adela Seguí; y la decana de Derecho y Ciencias Sociales, Cristina Grunauer de Falú. Estuvieron presentes además el Vocal Decano de la Corte, Antonio Estofán y las vocales Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.