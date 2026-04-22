Homenajearon a Aída Kemelmajer por su trayectoria y su rol fundamental en la reforma que transformó el derecho privado argentino

Resumen para apurados
- La doctora Aída Kemelmajer fue homenajeada hoy en la Facultad de Derecho de la UNT por su rol clave en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación tras 10 años de vigencia.
- Ricardo Lorenzetti y autoridades de Tucumán destacaron la trayectoria de la jurista en la Comisión Redactora, analizando los desafíos prácticos de la normativa en los tribunales.
- Este reconocimiento resalta la adaptación del derecho a la economía digital y la realidad social, proyectando al Código como herramienta clave para resolver problemáticas futuras.
En el colmado auditorio de la Facultad de Derecho de la UNT, se llevó a cabo hoy la apertura de las jornadas académicas por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación, evento que tuvo como eje central el reconocimiento a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las autoras de la normativa.
La apertura estuvo a cargo del vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien destacó la vigencia del "derecho vivo" y el impacto de la reforma en la protección de los sectores más vulnerables,. además de la trayectoria y los valores de la homanejeada. La ceremonia contó con la presencia de las máximas autoridades judiciales y académicas de la provincia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el vocal de la Corte y presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Daniel Posse; el ministro pupilar y de la defensa, Washington Navarro; la directora de la escuela judicial del CAM, Adela Seguí; y la decana de Derecho y Ciencias Sociales, Cristina Grunauer de Falú. Estuvieron presentes además el Vocal Decano de la Corte, Antonio Estofán y las vocales Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.
Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento especial a Kemelmajer de Carlucci por su incansable labor como integrante de la Comisión Redactora del Código. En sus palabras de agradecimiento, la jurista mendocina instó a magistrados y abogados a seguir interpretando la ley con una mirada puesta en la realidad social y la economía digital. Las autoridades resaltaron que este encuentro, organizado por la Escuela Judicial del CAM, no solo celebró una trayectoria académica excepcional, sino que permitió analizar los desafíos prácticos que enfrentan los tribunales locales en la aplicación cotidiana de la normativa civil tras una década de vigencia.
En su discurso, Posse afirmó: “quiero decir que esto que hemos pensado no se trata sólo de rendir homenaje a una trayectoria excepcional. Se trata de reconocer una forma de hacer derecho. Una forma que ha sido decisiva en la construcción de ese derecho vivo del que hoy hablamos: una forma que combina rigor técnico, sensibilidad social y atención concreta a las personas, a su dignidad y a sus derechos. Su participación en la elaboración del Código ha sido fundamental, pero su aporte a la vida de esta Nación no empieza ni se agota allí”.
Luego de la proyección de un emotivo video que recorrió parte de la trayectoria de la jurista homenajeada, Seguí, por su parte, brindó un discurso que se detuvo en el aspecto humano de Kemelmajer, a quien definió como “una mujer que nunca fue alcanzada por la solemnidad”. En ese sentido, destacó que, dado que la trayectoria de Kemelmajer es ampliamente conocida en el universo del derecho, este homenaje se pensó como un lugar para reconocer a la jurista como persona. “En una trayectoria como la de Aída -destacó-, el currículum es lo de menos: no la queremos por eso, sino porque a lo largo de su vida ha sido pura sencillez, pura verdad”.
Durante la apertura, Lorenzetti brindó una conferencia que giró en torno a algunos aspectos del Código, a partir de la idea rectora de que éste constituye una herramienta que ayuda a entender y a resolver problemas actuales y otros que se proyectan como previsibles a futuro y propuso interpretar al Código como un espacio desde donde reflexionar y ordenar las problemáticas de la sociedad contemporánea.