Carlos Arnedo asume en medio de la crisis del transporte y advierte sobre “extorsiones” del sector

El funcionario no eludió el diagnóstico crítico que ya había manifestado como concejal y que, según admitió, fue un factor en su llegada al área. “Lo voy a seguir haciendo porque lo sigo pensando como tal”, afirmó en relación a sus cuestionamientos al servicio. En ese sentido, fue contundente: definió al sistema de transporte público como “anacrónico y obsoleto”, y remarcó que el eje de su gestión estará puesto en mejorar la calidad del servicio para los usuarios.