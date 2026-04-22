Actividad económica: tras conocerse el dato de febrero, Luis Caputo habló de una baja "puntual"

Sin embargo, el balance general se vio afectado por el desempeño negativo de otros sectores clave. Siete actividades registraron caídas en la comparación interanual, entre las que se destacaron Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores, en conjunto, le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.