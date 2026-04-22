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Actividad económica: tras conocerse el dato de febrero, Luis Caputo habló de una baja "puntual"

"La tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m", dijo el titular de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo calificó como "puntual" la caída del 2,1% interanual en la actividad económica de febrero informada por el Indec, tras conocerse los datos oficiales este miércoles.
  • El retroceso del 2,6% mensual fue influido por menos días hábiles y un paro general. Sectores como manufactura y comercio cayeron, mientras que minería y pesca mostraron crecimiento.
  • Pese al dato negativo, el Gobierno destaca que la tendencia subyacente creció 0,1% mensual. Se espera que la expansión de sectores extractivos sostenga la actividad a largo plazo.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la actividad económica registró una caída de 2,1% interanual en febrero. Minutos después de conocerse el dato, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se pronunció y habló de una baja “puntual”.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi dos años de expansión ininterrumpida”.

Por último, Caputo destacó: “Con relación a febrero de 2025, ocho de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”.

Luego, agregó que “en 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”, factores que, según su análisis, incidieron en el resultado.

La actividad económica cayó 2,6% en febrero: ¿cuáles fueron los sectores más afectados?

El informe del Indec evidenció un desempeño dispar entre los distintos sectores. Con relación a igual mes de 2025, ocho de las actividades que conforman el indicador registraron subas en febrero. Entre ellas, se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.).

Este último rubro fue, además, el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del indicador, seguido de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Sin embargo, el balance general se vio afectado por el desempeño negativo de otros sectores clave. Siete actividades registraron caídas en la comparación interanual, entre las que se destacaron Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores, en conjunto, le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

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