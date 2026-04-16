La inflación mayorista se aceleró en marzo: fue de 3,4% y acumuló 27,9% en los últimos 12 meses

Resumen para apurados
- El INDEC informó que la inflación mayorista en Argentina subió 3,4% en marzo, alcanzando un acumulado anual de 27,9%, impulsada principalmente por el aumento de productos nacionales.
- El incremento se explica por una suba del 3,5% en bienes locales y 1,1% en importados, destacando alzas en petróleo y gas frente a una leve caída en los precios del sector agropecuario.
- Esta aceleración es clave para el plan económico de Milei, ya que anticipa posibles presiones sobre los precios minoristas y será analizada por el FMI en sus próximas revisiones.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves la variación mensual del Índice de Precios Mayoristas (IPIM) correspondiente a marzo, un dato seguido de cerca por el Gobierno de Javier Milei, ya que viene con tendencia a la baja y en febrero tuvo su menor incremento desde finales de 2022.
Según el informe oficial, el índice registró un aumento de 3,4% respecto del mes anterior, como consecuencia de la suba de 3,5% en los "Productos nacionales" y de 1,1% en los "Productos importados".
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,02%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,77%; “Alimentos y bebidas”, con 0,31%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,13%; compensados por los “Productos agropecuarios”, con -0,40%.
Por otra parte, el organismo detalló que “el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 3,0% en el mismo período, que se explica por la suba de 3,1% en los ‘Productos nacionales’ y de 1,2% en los ‘Productos importados’”.
Asimismo, “el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,4% en los ‘Productos primarios’ y de 2,0% en los ‘Productos manufacturados y energía eléctrica’”.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 16, 2026
Los precios mayoristas aumentaron 3,4% en marzo de 2026 respecto del mes previo y 27,9% interanual https://t.co/Cl0i9fU5ax pic.twitter.com/6txR9RcsCp