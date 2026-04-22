La actividad económica cayó 2,6% en febrero: ¿cuáles fueron los sectores más afectados?

Resumen para apurados
- El Indec informó que la actividad económica en Argentina cayó 2,6% en febrero respecto a enero y 2,1% interanual, traccionada por bajas en la industria y el comercio.
- Aunque la pesca y minería crecieron (14,8% y 9,9%), la industria manufacturera (-8,7%) y el comercio (-7,0%) impactaron negativamente en el balance del segundo mes del año.
- La persistente caída en sectores del consumo interno marca un escenario de contracción económica, donde la mejora del sector extractivo no logra compensar la recesión general.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída en febrero de 2,1% en la comparación interanual de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada.
El informe del organismo evidenció un desempeño dispar entre los distintos sectores. Con relación a igual mes de 2025, ocho de las actividades que conforman el indicador registraron subas en febrero. Entre ellas, se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.).
Este último rubro fue, además, el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del indicador, seguido de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.
¿Cuáles fueron los sectores más golpeados?
Sin embargo, el balance general se vio afectado por el desempeño negativo de otros sectores clave. Siete actividades registraron caídas en la comparación interanual, entre las que se destacaron Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores, en conjunto, le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
De esta manera, los datos reflejan que, pese a algunos signos de recuperación en sectores específicos, la actividad económica continúa atravesando un escenario de contracción, con fuerte impacto de los rubros vinculados al consumo y la producción industrial.