Beatriz Ávila y Pablo Yedlin fueron premiados por su labor legislativa en el Congreso nacional

Resumen para apurados
- La senadora Beatriz Ávila y el diputado Pablo Yedlin recibieron este martes en el Congreso el Premio Parlamentario 2025 por su labor legislativa representando a Tucumán.
- La distinción surge de encuestas a legisladores y prensa. Ávila lideró en proyectos presentados, mientras que Yedlin impulsó la Ley Garrahan, ratificada tras el veto de Milei.
- El premio resalta el rol de los legisladores tucumanos en temas estructurales como salud y pobreza. El evento también sirvió para advertir sobre la crisis en el periodismo.
La senadora nacional Beatriz Ávila y el diputado Pablo Yedlin, ambos por Tucumán, recibieron el Premio Parlamentario por su desempeño en el Congreso de la Nación durante 2025, en el marco de una distinción otorgada por el sitio especializado Parlamentario.
El reconocimiento surge de una encuesta realizada entre legisladores, asesores y periodistas acreditados en el Congreso. En ese contexto, Ávila se destacó además por encabezar el listado de senadores que más proyectos presentó durante el último año.
“Este reconocimiento es un aliciente para que sigamos trabajando con intensidad. Nuestra responsabilidad es representar a los tucumanos e impulsar iniciativas que sirvan para cambiar la vida de la gente”, expresó la senadora oficialista durante el acto realizado este martes en el Parlamento.
Asimismo, subrayó la necesidad de alcanzar consensos en temas estructurales. “Hay que lograr acuerdos para terminar con la pobreza en serio, pensar en nuestros niños y adolescentes y, sobre todo, en las mujeres”, sostuvo.
Ávila también hizo referencia a la situación del periodismo y pidió valorar su rol en la democracia. “Hay más de 1.200 trabajadores de prensa que se han quedado sin empleo en estos años. Esa realidad es una señal de alerta”, advirtió.
Por su parte, Yedlin fue reconocido, entre otros aspectos, por haber impulsado la Ley de Emergencia Sanitaria -conocida como ley Garrahan-, que tras ser vetada por el presidente Javier Milei fue ratificada por el Congreso nacional y permitió la actualización salarial de médicos y enfermeras, además de garantizar la estabilidad de los residentes. Se trata de su sexta ley nacional vigente, aprobada en distintos períodos de gobierno.
En la misma edición del Premio Parlamentario también fueron distinguidos otros legisladores nacionales, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en reconocimiento a su desempeño durante el último año.