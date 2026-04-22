Beatriz Ávila y Pablo Yedlin fueron premiados por su labor legislativa en el Congreso nacional

Por su parte, Yedlin fue reconocido, entre otros aspectos, por haber impulsado la Ley de Emergencia Sanitaria -conocida como ley Garrahan-, que tras ser vetada por el presidente Javier Milei fue ratificada por el Congreso nacional y permitió la actualización salarial de médicos y enfermeras, además de garantizar la estabilidad de los residentes. Se trata de su sexta ley nacional vigente, aprobada en distintos períodos de gobierno.