El gesto de Claudio "Chiqui" Tapia con Darío Herrera, luego del escándalo arbitral del Superclásico

Resumen para apurados
- Claudio Tapia, presidente de la AFA, respaldó en redes sociales al árbitro Darío Herrera tras las polémicas del Superclásico, destacando su labor de cara al Mundial 2026.
- El gesto surge tras las fuertes críticas a Herrera por jugadas controversiales en el River-Boca. Tapia publicó una foto con los jueces mundialistas para mostrar unidad institucional.
- Esta acción reafirma la alianza de la AFA con el cuerpo arbitral de Beligoy, buscando blindar a los jueces frente a las presiones externas antes de las próximas competencias.
Claudio Tapia salió a respaldar públicamente al arbitraje argentino en medio de la controversia que dejó el último Superclásico. Después de las discusiones generadas por la jugada en la que River reclamó un penal sobre el cierre del partido y de los cuestionamientos que recayeron sobre Darío Herrera y el VAR, el presidente de la AFA eligió un gesto político antes que una declaración formal.
Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a integrantes del equipo arbitral argentino designado para el Mundial 2026. En la imagen aparecen, además de Tapia, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, y el responsable del VAR, Fernando Rapallini, en una señal leída como respaldo institucional en un momento sensible.
El posteo tuvo una carga simbólica evidente, sobre todo porque incluyó también a Herrera, eje de la polémica del domingo. Tapia eligió destacar a todo el grupo de jueces argentinos que formará parte de la próxima Copa del Mundo y poner el foco en ese reconocimiento internacional.
El posteo de "Chiqui" Tapia en las redes sociales
“Con los árbitros argentinos que estarán presentes en el Mundial 2026”, escribió el titular de la AFA, en un mensaje en el que felicitó a Facundo Tello, Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Facundo Rodríguez, Gabriel Chade y Hernán Mastrángelo.
El cierre del mensaje reforzó la idea de apoyo: “Orgulloso de todos ustedes”.
Más allá del tono protocolar, el momento del gesto no pasó inadvertido. En plena discusión por el arbitraje del Superclásico, Tapia eligió mostrarse alineado con los jueces y enviar una señal clara: en medio de las críticas, la conducción de la AFA cierra filas detrás del arbitraje argentino.