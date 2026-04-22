El gesto de Claudio "Chiqui" Tapia con Darío Herrera, luego del escándalo arbitral del Superclásico

Claudio Tapia salió a respaldar públicamente al arbitraje argentino en medio de la controversia que dejó el último Superclásico. Después de las discusiones generadas por la jugada en la que River reclamó un penal sobre el cierre del partido y de los cuestionamientos que recayeron sobre Darío Herrera y el VAR, el presidente de la AFA eligió un gesto político antes que una declaración formal.