Héctor Paletta rompió el silencio: por qué no llamó al árbitro en la polémica del Superclásico

Resumen para apurados
- Héctor Paletta, árbitro del VAR, justificó por qué no intervino en la polémica del Superclásico entre River y Boca en el Monumental, al considerar que no hubo un error obvio del juez.
- Explicó que el contacto sobre Martínez Quarta fue insuficiente para cobrar penal. Además, denunció amenazas de muerte y desmintió rumores sobre supuestos cobros en criptomonedas.
- Este descargo busca defender la transparencia del arbitraje argentino frente al hostigamiento mediático y personal, reafirmando los criterios técnicos aplicados en jugadas dudosas.
El árbitro encargado del VAR en el duelo entre River y Boca rompió el silencio tras las polémicas que dejó el cierre del partido en el Monumental. Héctor Paletta explicó los motivos técnicos por los cuales no llamó a Darío Herrera para revisar la acción entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, y denunció un clima de hostigamiento personal que incluyó amenazas de muerte.
La jugada que paralizó los corazones en Núñez ocurrió en el último suspiro: un empujón de Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta que el juez de campo no sancionó. Desde la cabina de Ezeiza, Paletta coincidió con esa interpretación.
"Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris", señaló Paletta en diálogo con C5N. En la jerga arbitral, explicó que no encontró un "elefante" (un error obvio y manifiesto) para corregir a Herrera.
Según el encargado del VAR, el contacto existió pero fue exagerado por el jugador de River. "Martínez Quarta mide 1,80 y pesa 80 kilos. En cuanto siente el brazo, exagera la caída. Se tira al piso y se toma la espalda como si le hubieran pegado. Es muy poca evidencia para corregir la decisión", detalló.
Parentesco y desmentida de parcialidad
Uno de los puntos que más alimentó el malestar del hincha de River fue el vínculo familiar de Héctor con su hermano Gabriel Paletta, ex defensor de Boca. Al respecto, el árbitro buscó despejar cualquier duda sobre su objetividad.
"Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. De mis cuatro hermanos, uno es hincha de River y Gabriel es de Boca", aclaró.
Además, recordó que él mismo fue quien estuvo en el VAR durante el último Superclásico en la Bombonera, donde intervino para que se anulara el gol de Milton Giménez que le habría dado el empate agónico al "Xeneize".
Amenazas y falsas acusaciones financieras
La preocupación de Paletta trasciende lo deportivo. El árbitro denunció que, tras el partido, se filtró su número personal de teléfono y comenzó a recibir llamadas intimidatorias.
Asimismo, calificó de "totalmente falso" el rumor periodístico que indicaba que habría recibido $130 millones en criptomonedas durante el año. "Lo van a tener que demostrar porque eso hace daño. Me meten en programas que ni siquiera hablan de fútbol para pegarle a alguien", sentenció.
Finalmente, remarcó que su labor contó con el respaldo de las autoridades, asegurando que tanto Federico Beligoy como Fernando Rapallini estuvieron de acuerdo con el uso de la herramienta tecnológica durante el encuentro.