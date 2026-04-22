Héctor Paletta rompió el silencio: por qué no llamó al árbitro en la polémica del Superclásico

El árbitro encargado del VAR en el duelo entre River y Boca rompió el silencio tras las polémicas que dejó el cierre del partido en el Monumental. Héctor Paletta explicó los motivos técnicos por los cuales no llamó a Darío Herrera para revisar la acción entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, y denunció un clima de hostigamiento personal que incluyó amenazas de muerte.