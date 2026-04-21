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Visto bueno de la AFA: El firme respaldo del jefe de los árbitros a Darío Herrera tras el Superclásico

Lejos de las críticas mediáticas y el descontento en Núñez, la cúpula arbitral cerró filas en torno a la figura de Darío Herrera. Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, no solo validó lo actuado en el Monumental, sino que calificó la tarea del neuquino como casi sobresaliente.

Visto bueno de la AFA: El firme respaldo del jefe de los árbitros a Darío Herrera tras el Superclásico
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Beligoy, director arbitral de la AFA, respaldó a Darío Herrera tras el Superclásico, calificando su tarea como sobresaliente pese a las polémicas jugadas en el cierre.
  • La cúpula arbitral validó la decisión de no cobrar penal sobre el final y destacó el temple de Herrera. El VAR no intervino al considerar que fue una acción de apreciación subjetiva.
  • Herrera sale fortalecido tras el aval de la AFA en un partido crítico. Sin embargo, la controversia sobre el uso del VAR en jugadas grises persistirá en las próximas fechas del torneo.
Resumen generado con IA

El Superclásico sigue dando que hablar. Esta vez, la AFA decidió enviar un mensaje interno —y filtrado— de absoluta tranquilidad. A pesar de la polémica jugada entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, que paralizó los corazones de los hinchas de River en el cierre del encuentro, la evaluación desde la estructura del arbitraje fue contundente: Darío Herrera aprobó con creces.

Un puntaje de "élite" para una tarde caliente

Según trascendió desde el círculo íntimo del arbitraje, Federico Beligoy se comunicó con Herrera para felicitarlo por su desempeño. La calificación interna que circuló fue de "8 o 9 puntos", una nota altísima para un partido de semejante voltaje.

Los puntos que más se valoraron desde la dirección fueron:

El temple: La autoridad para conducir el juego sin que se le escapara de las manos.

Criterio disciplinario: El manejo de las tarjetas amarillas para frenar el juego brusco sin condicionar el espectáculo.

Interpretación de la fuerza: El convencimiento de que el contacto de Blanco sobre el defensor de River no tuvo la entidad suficiente para ser sancionado como falta.

El VAR y el respaldo a "no llamar"

Otro de los pilares de este respaldo fue la actuación de la cabina. Fernando Rapallini, en su rol de responsable del VAR, y Héctor Paletta, encargado del monitor durante el partido, recibieron el visto bueno por la decisión de no convocar a Herrera a la pantalla en la jugada del supuesto penal.

Desde la instrucción técnica, se consideró un "acierto reglamentario" permitir que prevaleciera la decisión de campo. La lógica arbitral aplicada fue clara: si el juez principal vio un empujón leve y el jugador "se dejó caer", el VAR no debe intervenir para sobreinterpretar una acción que entra en el terreno de la apreciación subjetiva.

"El que lo discute no conoce el reglamento", fue la frase que empezó a sonar en los pasillos de la AFA para blindar a Herrera frente al aluvión de críticas que llegaron desde el lado "Millonario".

Con esta validación explícita, Herrera sale fortalecido de una de las paradas más difíciles del año, mientras que la polémica por el uso del VAR en jugadas interpretativas promete sumar nuevos capítulos en las próximas fechas del torneo.

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