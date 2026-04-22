Secciones
Política

Lorenzetti en Tucumán: un nuevo Código Penal, los intentos por reformarlo y el desafío de lograr consensos

El ministro de la Corte Suprema de la Nación habló de la reforma del Código Civil de hace 10 años y de cómo trabajaron para sacarlo adelante.

CON LA GACETA. Lorenzetti habló sobre el esfuerzo que significó la reforma del Código Civil, hace 10 años. CON LA GACETA. Lorenzetti habló sobre el esfuerzo que significó la reforma del Código Civil, hace 10 años. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, señaló que Argentina falló en tres intentos de reformar el Código Penal, en contraste con el éxito del Código Civil hace diez años.
  • El magistrado recordó el esfuerzo de consenso que permitió la renovación del Código Civil y Comercial, comparándolo con la actual parálisis legislativa en materia de leyes penales.
  • Las declaraciones exponen la dificultad de alcanzar acuerdos políticos básicos, advirtiendo sobre la necesidad de modernizar el marco normativo para mejorar la justicia en el país.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónRicardo LorenzettiCódigo CivilArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Hay que discutir seriamente la independencia de los poderes judiciales”, afirmó Lorenzetti

“Hay que discutir seriamente la independencia de los poderes judiciales”, afirmó Lorenzetti

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Duro fallo de la Corte contra el sistema de estacionamiento pago: tildó de arbitraria la concesión de Alfaro

Duro fallo de la Corte contra el sistema de estacionamiento pago: tildó de "arbitraria" la concesión de Alfaro

Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”
2

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
3

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
4

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
5

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
3

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
4

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos
5

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

Más Noticias
Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Listas únicas y disputas abiertas marcarán la elección de decanos en la UNT

Listas únicas y disputas abiertas marcarán la elección de decanos en la UNT

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Lisandro Catalán cargó contra la discusión por Adorni y pidió “cambiar la agenda”

Lisandro Catalán cargó contra la discusión por Adorni y pidió “cambiar la agenda”

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Comentarios