Lorenzetti en Tucumán: un nuevo Código Penal, los intentos por reformarlo y el desafío de lograr consensos

CON LA GACETA. Lorenzetti habló sobre el esfuerzo que significó la reforma del Código Civil, hace 10 años. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Resumen para apurados
- Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, señaló que Argentina falló en tres intentos de reformar el Código Penal, en contraste con el éxito del Código Civil hace diez años.
- El magistrado recordó el esfuerzo de consenso que permitió la renovación del Código Civil y Comercial, comparándolo con la actual parálisis legislativa en materia de leyes penales.
- Las declaraciones exponen la dificultad de alcanzar acuerdos políticos básicos, advirtiendo sobre la necesidad de modernizar el marco normativo para mejorar la justicia en el país.
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