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Crimen en el country: de las heridas superficiales a la pregunta sobre el hospital psiquiátrico

Los peritos médicos confirmaron que José Figueroa solo presentaba heridas superficiales tras el crimen. Además, el psiq uiatra Roque Scarttezzini relató que el imputado le preguntó si sería trasladado a un hospital psiquiátrico.

José Figueroa el día que fue dado de alta José Figueroa el día que fue dado de alta
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los peritos confirmaron que José Figueroa, acusado de un crimen en un country de Salta, solo sufrió heridas leves y buscó ser trasladado a un hospital psiquiátrico tras el hecho.
  • El psiquiatra Roque Scarttezzini reveló que el imputado consultó por su internación, mientras médicos forenses descartaron lesiones de gravedad que avalen su versión de los hechos.
  • Estas pruebas debilitan la hipótesis de una posible inimputabilidad, resultando claves para definir si el acusado enfrentará una condena penal efectiva por el femicidio cometido.
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