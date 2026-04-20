“No quiero volver sola”: chats revelan el miedo de la víctima antes de ser asesinada en el country

Manuel, el hermano de la víctima, también desempeñó un papel fundamental tanto en el apoyo emocional previo como en la localización técnica de Mercedes el día del hecho. Según el peritaje realizado a su teléfono iPhone 13 Pro Max, el 29 de julio de 2023 mantuvo conversaciones con su hermana donde intentaba darle seguridad, enviándole audios en los que le decía: "no le tengas miedo a tu marido que no te puede hacer absolutamente nada malo". En estos diálogos, Manuel demostraba comprender la personalidad del acusado, afirmando que Figueroa estaba "negado a separarse" y que "con bronca hace cualquier cosa", pero instaba a Mercedes a hablar con sus hijos para evitarles el sufrimiento que ellos mismos habían vivido de niños al no saber qué ocurría con sus padres.