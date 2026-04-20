“No quiero volver sola”: chats revelan el miedo de la víctima antes de ser asesinada en el country
Las pericias informáticas y los mensajes de WhatsApp incorporados al juicio permitieron reconstruir el clima de miedo en el que vivía Mercedes Kvedaras y su decisión de poner fin a la relación con José Eduardo Figueroa, aportando elementos clave sobre la violencia previa y el contexto que rodeó el crimen.
Resumen para apurados
- José Eduardo Figueroa enfrenta un juicio en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en julio de 2023, bajo cargos de homicidio calificado y violencia de género.
- Pericias revelaron chats donde la víctima expresaba pánico y pedía ayuda ante la hostilidad de Figueroa, tras comunicarle su firme decisión de terminar la relación sentimental.
- El caso destaca la relevancia de la evidencia digital en juicios de femicidio y expone las fallas en los círculos de protección familiar ante situaciones de riesgo inminente.
En una extensa jornada del juicio contra José Eduardo Figueroa, acusado por el homicidio calificado por el vínculo y violencia de género contra su pareja, Mercedes Kvedaras, la sala de audiencias fue testigo de la reconstrucción minuciosa de los días previos al crimen. A través de las pericias informáticas y de criminalística, se revelaron mensajes que exponen la firme decisión de la víctima de separarse, el temor que sentía y el rol dispar que jugaron sus familiares frente a su vulnerabilidad.
El refugio en Rosario: "Nada malo puede salir de buscar el bienestar"
Los mensajes extraídos del teléfono de Rosario, hermana de Mercedes, muestran a una mujer que intentaba ser el sostén emocional de la víctima. El sábado 29 de julio, Mercedes le anunció su decisión: "¿Qué haces? ¿Estás? Quería contarte que me estoy separando finalmente... Ojalá yo estaría allá y podríamos hablar frente al mar".
La respuesta de Rosario fue de empoderamiento constante: "Solo te esperan cosas buenas... Nada malo puede salir de las decisiones que uno toma por bienestar propio. El universo, la vida te apoya en todo momento". Rosario validaba el sufrimiento de su hermana, diciéndole: "Aguantaste y enfrentaste cosas que no te hacían bien como nadie".
Sin embargo, Mercedes ya anticipaba la reacción de Figueroa. Cuando Rosario le preguntó por qué sentía que esta vez la separación era definitiva, Mercedes fue contundente: "Porque ya fuimos muy sinceros. Yo le dije que ya no sentía amor y lo destruyó. Pero era de la única forma". Sobre el estado del acusado, Mercedes describió un escenario alarmante: "Jota está enojado, dolido, no quiere escucharme. Dice que no está listo para eso".
La advertencia de la hermana: "Jota está siendo agresivo"
Rosario fue de las pocas que detectó el riesgo inminente. En uno de los chats más reveladores, le aconsejó a Mercedes: "Si podés decirle (a sus hermanos) que Jota está siendo agresivo con vos y que no querés vivir eso y tampoco que tus hijos estén presentes... Jota es muy tóxico. Lo está lastimando más a él que a vos".
Ante el miedo de Mercedes, Rosario fue tajante al criticar a quienes minimizaban la situación: "¿Por qué juzgan tu miedo? Si vos tenés miedo, tenés tu motivo. Y si lo sentís, debería alarmarse porque es real... Estás pidiendo que te acompañen por primera vez". En sus últimos mensajes, Rosario intentaba darle fuerzas: "Empoderate, confía en vos... Hacete cargo de tu vida vos misma y toma tus propias decisiones. No estás sola".
"No le escapes, ponete fuerte"
El testimonio del perito Federico Peñalosa también expuso la tensa relación entre Mercedes y su madre, María del Valle, en las horas previas al hecho. Mientras Mercedes rogaba no volver sola a su casa por miedo a Figueroa, su madre instaba a cumplir con sus "deberes" familiares.
"Mer, no los abandones (a sus hijos) ahora. Anda a tu casa... Te dije que tenés que estar", le escribió la madre. La respuesta de Mercedes fue un grito de auxilio: "No puedo ir. (José) está enloquecido. Por favor, anda vos conmigo". A pesar de esto, María insistió: "No le escapes. Ponete fuerte... Volvé ".
Mercedes volvió a suplicar: "Vení conmigo vos. Yo no voy a ir sola", a lo que su madre respondió negándose a intervenir: "No me podés involucrar, por favor... es tu tormenta y la tenés que enfrentar".
Manuel, el hermano de la víctima, también desempeñó un papel fundamental tanto en el apoyo emocional previo como en la localización técnica de Mercedes el día del hecho. Según el peritaje realizado a su teléfono iPhone 13 Pro Max, el 29 de julio de 2023 mantuvo conversaciones con su hermana donde intentaba darle seguridad, enviándole audios en los que le decía: "no le tengas miedo a tu marido que no te puede hacer absolutamente nada malo". En estos diálogos, Manuel demostraba comprender la personalidad del acusado, afirmando que Figueroa estaba "negado a separarse" y que "con bronca hace cualquier cosa", pero instaba a Mercedes a hablar con sus hijos para evitarles el sufrimiento que ellos mismos habían vivido de niños al no saber qué ocurría con sus padres.
El trágico final: el GPS y la "oración del amor"
El lunes 31 de julio, el silencio se apoderó de Mercedes. A las 9:07 AM, su madre le envió dos mensajes: "Mer!!!!" y "Te llamo!!!!", que nunca fueron contestados. Horas después, su hermano Manuel logró localizar el vehículo dentro de El Tipal usando una clave de Apple ID que el propio Figueroa le había dado años atrás.
La perito Josefina Zapata detalló el hallazgo del cuchillo de 23,5 cm con sangre en la consola del auto y un buzo gris ensangrentado en el piso del conductor. Sin embargo, el detalle más desgarrador fue una oración manuscrita hallada en la billetera de Mercedes. En ella, irónicamente, pedía por su relación: "Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón... Enséñame que el amor es don y que no puede aliarse con ningún egoísmo".