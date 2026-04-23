Tucumán tiene su stand en la Feria del Libro de Buenos Aires: ¿quiénes son los autores locales que participan??

Resumen para apurados
- Tucumán presenta sus autores en la 50° Feria del Libro en La Rural, Buenos Aires, con un stand regional gestionado por el Ente Cultural para promover la producción literaria local.
- La provincia integra el espacio Norte Cultura en el Pabellón Ocre junto al NOA. Con apoyo del CFI, se realizarán presentaciones de sellos locales, conversatorios y actos académicos.
- La presencia en esta vitrina mundial busca otorgar visibilidad estratégica al talento tucumano. Se espera fortalecer la industria editorial regional y el impacto cultural del NOA.
La producción literaria de Tucumán llega a La Rural para celebrar las cinco décadas de la Feria Internacional del Libro. La provincia exhibe sus obras en el Pabellón Ocre, específicamente en el stand regional “Norte Cultura”, consolidando un bloque regional junto a las provincias vecinas del NOA.
Con la gestión del Ente Cultural de Tucumán y el apoyo financiero del CFI, escritores y sellos locales acceden a esta vitrina de prestigio mundial. Dicha articulación institucional garantiza que el talento tucumano logre una visibilidad estratégica frente a lectores y críticos de todo el país.
Grilla de actividades más las publicaciones y autores que participarán
Tucumán tendrá el Stand 3232 en la gran feria nacional
Jueves 23 de abril
- 18:00 h – Presentación del libro Minga, de Mario Koltan (Ciencias Sociales). Editorial Mario Kotser (2026).
- 18:30 h – Conferencia “Editorial UNSTA. El libro académico como legado. La palabra escrita como misión”, a cargo de la Dra. Graciela Di Benedetto Puerto (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino).
Viernes 24 de abril
- 15:00 h – Presentación del libro Hágase la luz, de Leticia Mure (microrrelatos). Editorial Trascendernoa (2026).
Sábado 25 de abril
- 19:00 h – Presentación del libro Ponchos y mariposas, de Patricia Guijarrubia (relatos). Editorial Tres Horas Ediciones.
Lunes 27 de abril
- 19:00 h – Presentación de los libros Paisajes conurbanos y Entre la lucha y la entrega, de Marx Bauzá (poesía). Editorial Letras Libres Ediciones (2025) y Halley Ediciones (2025).
- 19:30 h – Presentación del libro Argentina y el amor, de Juan Carlos Mon (microrrelato). Editorial Letras Libres Ediciones (2026).
- 20:00 h – Presentación de libros a cargo de SADE Tucumán: Devenir, de Alejandro Rivas; Réquiem, de Alejandra Burzac Saenz; Madre palabra mágica (obra colectiva). Editorial Trascendernoa (2025–2026).
Martes 28 de abril
- 19:00 h – Presentación del libro Cuentos que te helarán la sangre, de Julieta Carlorosi y otros autores (cuentos).
Miércoles 29 de abril
- 20:00 h – Conversatorio “De hechiceras, curanderas y posesas en la Gobernación del Tucumán en el siglo XVII”, a cargo de Melina Moisé.
Sábado 2 de mayo
- 18:00 h – Presentación de libros de poesía: Curarse el cuerpo con azúcar, de Samuel Amaya, y Latridos, de Gustavo Luján. Editorial Puerta Roja Ediciones (2025).
- 19:00 h – Presentación de la colección Los cuentos de Taficito Ilustrado, de Luis Esteban y Caro Zottola. Editorial CZ (2025).
- 19:30 h – Presentación de la antología Gente de acá (y de allá) VII, a cargo de la Lic. Victoria Desjardins. Municipalidad de Yerba Buena (2025).
- 20:00 h – Presentación del libro Carne viva y otros relatos, de Marcos Ezequiel Pérez Carranza (narrativa). Editorial Llama Blanca (2024).
- 21:00 h – Presentación del libro El laberinto del cuidado, de Sonia Toledo. Editorial Tucma (2026).
Domingo 3 de mayo
- 18:00 h – Presentación del libro Útero (Un tránsito en reserva obligatoria), de Ana Carolina Lobos (autobiografía). Editorial Cerro Negro (2025).
- 19:00 h – Presentación del libro Brevísimo, de Víctor Hugo Cortés (teatro breve). Presenta Jorge Dubatti. Libros Tucumán Ediciones (2026).
Lunes 4 de mayo
- 15:00 h – Espectáculo de narración oral a cargo de Tucucuentos Solidarios: Historias tucumanas (Palabreras).
- 20:00 h – Presentación del libro Poesías y relatos de la mano izquierda, de Juan Fogliata (poesía y relatos ilustrados).
Martes 5 de mayo
- 15:00 h – Presentación del proyecto “Trascender, el origen…”, a cargo de María Eugenia Valoy García y Gladys Vega Herrera (Ministerio de Educación de Tucumán).
- 17:00 h – Mesa de lectura de Ediciones del Parque.
- 18:00 h – Mesa de presentaciones del sello editorial EsMeCu.
- 19:30 h – Presentación del libro Ejercicios de la memoria, obra colectiva del Laboratorio de Lectura del CGCET.
- 20:00 h – Presentación del libro Qué difícil es decir te quiero, de Marcos Rosenzvaig (novela), por Pablo Donzelli. Editorial La Papa (2026).
- 21:00 h – Presentación del libro Jugo, de Pablo Donzelli (novela). Editorial La Papa (2025).
Miércoles 6 de mayo
- 17:00 h – Conferencia “Nicolás Avellaneda: un verdadero estadista”, a cargo del Dr. Alfonso Santiago (Universidad Austral).
- 18:00 h – Conferencias: Más allá del 9 de Julio: Tucumán como termómetro de la historia nacional a cargo de Carlos Miguel Segura (Universidad Torcuato Di Tella - CONICET).
- 18:30 h – Apuntes para pensar la historia económica de Tucumán desde el siglo XXI, a cargo de Emiliano Salas (Universidad Torcuato Di Tella – UCA).
Día de Tucumán – Sala Tulio Halperín Donghi (19:00 h)
- Presentación de ediciones del Fondo Editorial Aconquija: Piñata, de Liliana Jalile, y La última desaparición, de Horacio Elsinger, a cargo de la Dra. Liliana Massara, y narración oral de Alejandra Jiménez.
- Presentación del libro del INAMU – Tucumán es Zamba.
- Presentación del libro Mujeres, ciencia y universidad (EDUNT) a cargo de la Dra. Marcela Vignoli.
- Palabras de autoridades: Directora de Letras, Dra. Silvia Camuña; Presidente del Ente Cultural de Tucumán, Arq. Humberto Salazar; Ministra de Educación, Prof. Susana Montaldo; Secretario de Gobierno, Dr. Raúl Albarracín.
- Cierre musical por Mica Flores y Julio Santillán.
Jueves 7 de mayo
- 19:00 h – Presentación de la Antología Letras de Fuego y de poemarios de diversos autores. Editorial Letras de Fuego.
- 20:00 h – Presentación del libro Final del mito, de María del Carmen Pilán. Editorial La Aguja de Buffon (2025).
Viernes 8 de mayo
- 18:00 h – Presentación del libro De barro y coraje, de Paulina Quispe (biografía), por la Dra. Silvia Camuña. Editorial Dunken (2026).
Sábado 9 de mayo
- 17:00 h – Conversatorio “Gestación de la escritura. Permanencia de la infancia o invención”, coordinado por la Dra. Liliana Massara y la Dra. Silvia Camuña, con la participación de las escritoras Lucila Lastero y Grimanesa Lázaro.