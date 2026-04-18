¿En qué lugares estarán las ferias municipales este sábado y domingo?

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza ferias gastronómicas y de artesanos este sábado 18 y domingo 19 de abril en diversos parques y barrios de la capital tucumana.
- Las actividades de Relaciones Institucionales incluyen ferias de emprendedores y gourmet en puntos como Parque Avellaneda y El Provincial, siempre sujetas al clima favorable.
- Esta iniciativa busca dinamizar la economía local y ofrecer espacios recreativos en la ciudad. La continuidad de los eventos depende de la ausencia de alertas meteorológicas.
Las ferias impulsadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán vuelven a llenar de vida los espacios públicos de la ciudad, siempre y cuando el clima acompañe.
Para este fin de semana, la agenda de actividades se presenta con la siguiente programación:
- Parque El Provincial
Feria de Emprendedores: sábado 18 y domingo 19 de abril, de 18 a 00, en avenida Roca y Chacabuco.
- Parque Guillermina
Paseo Gastronómico: sábado 18 de abril, de 18 a 1, y domingo 19 de abril, de 18 a 00, en avenida Mate de Luna al 4100.
- Parque Avellaneda
Feria Gourmet: sábado 18 de abril, de 18 a 1; y domingo 19 de abril, de 18 a 00, sobre calle Asunción.
Feria de Artesanos: sábado 18 y domingo 19 de abril, de 18 a 00 h, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
- Parque 9 de Julio
Feria Quinto Centenario: domingo 19 de abril, de 18 a 23, sobre avenida Soldati al 300.
- Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 viviendas: sábado 18 y domingo 19 de abril, de 18 a 23, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Las ferias se suspenden en caso de alerta meteorológica