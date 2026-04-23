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Cronograma de pagos para la administración pública: cuándo comienza y qué fechas hay que tener en cuenta

El esquema estipula una liquidación inicial correspondiente al 20% de la remuneración proporcional.

Cronograma de pagos para la administración pública: cuándo comienza y qué fechas hay que tener en cuenta La Gaceta
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán anunció el cronograma de haberes de abril para estatales, que inicia el 29 de abril con el pago del 20% de los sueldos en diversas reparticiones públicas.
  • El esquema estipula una liquidación inicial del 20% y el depósito posterior del 80% restante. El pago alcanza a Salud, Seguridad, Educación, Municipios y otros entes provinciales.
  • Este mecanismo de pago desdoblado asegura la acreditación total de haberes para los agentes estatales. El cronograma completo se extiende hasta el 9 de mayo según cada repartición.
Resumen generado con IA

La Tesorería de la Provincia, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, difundió las fechas para el cobro de haberes de abril. El esquema estipula una liquidación inicial correspondiente al 20% de la remuneración proporcional.

Anses realiza un pago único que supera los $492.000 en mayo: ¿quiénes lo cobran?

Anses realiza un pago único que supera los $492.000 en mayo: ¿quiénes lo cobran?

Posteriormente, el cronograma se completará con el depósito del 80% restante de los sueldos. A través de este mecanismo de pago complementario, los agentes estatales percibirán la totalidad de sus ingresos mensuales.

Cómo es el cronograma de cobro establecido por la Tesorería de la Provincia

Miércoles 29 de abril

  • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 30 de abril

  • Comunas Rurales
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

Viernes 1 de mayo

  • Municipios del Interior
  • Direcció Recursos Hidricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Miércoles 6 de mayo

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 7 de mayo

  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Comunas Rurales
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Poder Legislativo

Sábado 9 de mayo

  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Municipios del Interior
  • Dirección Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social AnsesTesorería General de la Provincia
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