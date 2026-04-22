Escándalo en Italia: se conocieron nombres de los futbolistas involucrados en la red de prostitución VIP

Entre los nombres publicados por medios italianos aparecen futbolistas ligados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Lazio, Napoli y Verona. Incluso trascendieron casos puntuales como los de Daniele Maldini, Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Samuele Ricci y Alessandro Buongiorno, entre otros. También hubo una aclaración pública del entorno de Dusan Vlahovic, que negó cualquier vínculo del delantero con hechos ilícitos.