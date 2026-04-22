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Escándalo en Italia: se conocieron nombres de los futbolistas involucrados en la red de prostitución VIP

Según trascendió, en la causa aparecen más de 70 futbolistas de la Serie A, además de jugadores de hockey y un piloto de Fórmula 1.

EL ESCÁNDALO CRECE. Ya aparecen futbolistas mencionados en la causa de Milán. EL ESCÁNDALO CRECE. Ya aparecen futbolistas mencionados en la causa de Milán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia italiana investiga a más de 70 futbolistas de la Serie A vinculados a una red de prostitución VIP en Milán, aunque por el momento no hay imputados formales en la causa.
  • La investigación contra la firma Ma.De Milano, fachada de eventos, derivó en arrestos y pericias a celulares donde figuran apellidos de figuras del Inter, Milan, Juventus y Napoli.
  • La Fiscalía busca rastrear pagos para determinar si hubo servicios ilícitos, lo que amenaza con expandir un escándalo de gran impacto institucional para el deporte profesional.
Resumen generado con IA

La investigación sobre la presunta red de prostitución VIP que sacude a Italia sumó un dato sensible. Comenzaron a trascender nombres de futbolistas que aparecen mencionados en la causa. Según informó el diario Corriere dello Sport, aunque ninguno está formalmente imputado, más de 60 apellidos figuran como “palabras clave” dentro de la orden judicial que habilitó el análisis de teléfonos y dispositivos secuestrados.

La causa, que derivó en arrestos domiciliarios para cuatro presuntos organizadores, apunta a una estructura montada a través de Ma.De Milano, señalada como fachada para organizar eventos exclusivos con acompañantes, hoteles, locales nocturnos y consumo de óxido nitroso.

Entre los nombres publicados por medios italianos aparecen futbolistas ligados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Lazio, Napoli y Verona. Incluso trascendieron casos puntuales como los de Daniele Maldini, Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Samuele Ricci y Alessandro Buongiorno, entre otros. También hubo una aclaración pública del entorno de Dusan Vlahovic, que negó cualquier vínculo del delantero con hechos ilícitos.

Por ahora, solamente aparecen como herramientas para la investigación

La Fiscalía, de todos modos, subrayó que la aparición de esos nombres no implica acusación penal. El objetivo de incluirlos como referencias es rastrear comunicaciones, pagos o menciones que permitan reconstruir el alcance de la supuesta red.

Uno de los puntos que más impacto generó es que la pesquisa busca establecer si algunos de esos asistentes fueron solamente invitados a fiestas o si también contrataron los llamados “servicios extra”, vinculados a sexo pago.

Con testimonios, escuchas y pericias todavía en curso, la investigación sigue abierta y amenaza con ampliar todavía más su radio de repercusión.

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