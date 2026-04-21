Escándalo en Italia: una red de prostitución salpica a 70 futbolistas de la Serie A

Resumen para apurados
- La Fiscalía de Milán desarticuló una red de prostitución que involucra a 70 futbolistas de la Serie A y un piloto de F1 tras operativos realizados este martes en Italia.
- La investigación a la empresa M.A. De Milano reveló un negocio de 1,2 millones de euros basado en eventos de lujo y servicios sexuales, resultando en cuatro detenciones en Milán.
- El escándalo golpea al fútbol italiano en un momento de crisis deportiva. Se espera que la causa escale y se revelen identidades, afectando la imagen de clubes como Inter y Juventus.
El fútbol italiano vuelve a quedar en el centro de la escena, pero lejos de lo deportivo. A pocas semanas de la frustración por la eliminación en el repechaje mundialista, una nueva investigación sacude a la Serie A. Según reveló La Gazze
tta dello Sport, la Fiscalía de Milán desarticuló una presunta red vinculada a la organización de eventos nocturnos con derivaciones en prostitución, en la que aparecen mencionados decenas de futbolistas.
El operativo se llevó adelante este martes en Milán, con la intervención de la Guardia di Finanza y bajo la coordinación de la fiscal Bruna Albertini. La investigación apunta a la empresa M.A. De Milano, radicada en Cinisello Balsamo, acusada de montar un circuito de encuentros exclusivos que combinaban restaurantes de lujo, salidas nocturnas y servicios sexuales.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el negocio generaba ingresos cercanos a 1,2 millones de euros. La estructura incluía la participación de alrededor de 100 mujeres, de cuyos ingresos la organización retenía aproximadamente la mitad. Cuatro personas fueron detenidas, señaladas como los principales responsables del entramado, bajo cargos que incluyen asociación ilícita, favorecimiento de la prostitución y lavado de dinero.
Si bien no se difundieron identidades, la causa menciona a unos 70 futbolistas de clubes de la Serie A (entre ellos jugadores de Inter, Milan y Juventus) que habrían participado de estos encuentros como clientes. Según la investigación, los pagos superarían en conjunto los 195.000 euros.
Un piloto de Fórmula 1 aparece también vinculado en la causa
El caso también salpica a otras figuras del deporte, incluido un piloto de Fórmula 1 cuya identidad no trascendió. La causa sigue abierta y podría escalar en las próximas semanas, en un contexto ya sensible para el fútbol italiano.