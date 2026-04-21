Escándalo en Italia: una red de prostitución salpica a 70 futbolistas de la Serie A

El operativo se llevó adelante este martes en Milán, con la intervención de la Guardia di Finanza y bajo la coordinación de la fiscal Bruna Albertini. La investigación apunta a la empresa M.A. De Milano, radicada en Cinisello Balsamo, acusada de montar un circuito de encuentros exclusivos que combinaban restaurantes de lujo, salidas nocturnas y servicios sexuales.