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Sancionan a un buque con bandera de Portugal por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva

La embarcación fue detectada mediante monitoreo electrónico dentro de la plataforma continental argentina.

FOTO ILUSTRATIVA. AGRICULTURA FOTO ILUSTRATIVA. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina sancionó al buque portugués Coimbra por pescar ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva el 17 de abril, tras ser detectado por monitoreo electrónico oficial.
  • La Prefectura utilizó el Sistema Guardacostas para registrar la incursión. La medida se apoya en la Disposición 20/2026, que valida pruebas digitales sin necesidad de presencia física.
  • El caso sienta un precedente para defender la soberanía en la milla 200. Se busca endurecer las penas y aplicar fiscalización inteligente contra la pesca ilegal extranjera.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que fue sancionado un buque rastrero de bandera extranjera tras ser detectado pescando de manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), en el marco de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Según informó la cartera gubernamental, Prefectura Naval Argentina realizó un monitoreo y registró la incursión no autorizada en la plataforma continental argentina. En este sentido, una infracción detectada por medios electrónicos constituye un elemento probatorio mucho más sólido y suficiente para sostener sanciones con la mayor precisión punitiva, con base en la Disposición oficial.

El procedimiento se originó el pasado 17 de abril, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Coimbra, de bandera de la República de Portugal.

El Estado Nacional establece el valor estratégico de esta nueva herramienta legal, ya que se deja de considerar exclusivamente la presencia física in situ, sino una tecnología eficiente capaz de identificar maniobras ilegales, producir evidencia, sostener un expediente con fuerza sancionatoria para defender los recursos del Mar Argentino sobre la milla 200.

Sancionan a un buque con bandera de Portugal por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva

Más allá de este caso puntual de pesca ilegal, sienta un nuevo precedente aleccionador dejando en claro una nueva lógica estatal, con un efecto inmediato frente a la identificación de maniobras que atentan contra nuestra soberanía, fiscalización inteligente y endurecimiento de penas.

Temas Prefectura Naval ArgentinaPortugalArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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