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Video: así trasladaron a “Pelaín” Nassif al penal de Benjamín Paz, donde cumplirá cuatro meses de prisión preventiva

El acusado, detenido el fin de semana, fue alojado en la Unidad N° 7 bajo estrictas medidas de seguridad.

A BENJAMÍN PAZ. El imputado cumplirá una prisión preventiva por cuatro meses A BENJAMÍN PAZ. El imputado cumplirá una prisión preventiva por cuatro meses
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Jorge Alejandro 'Pelaín' Nassif, presunto narco del sur tucumano, fue trasladado este martes al penal de Benjamín Paz para cumplir cuatro meses de preventiva tras su detención.
  • El traslado incluyó custodia del grupo CERO desde Concepción. Nassif fue capturado el fin de semana en un operativo policial tras ser señalado como principal proveedor de la zona.
  • El recluso cumplirá un régimen estricto sin acceso a celulares. El caso es un eje central en la lucha del gobierno tucumano contra el narcotráfico y la distribución de drogas.
Resumen generado con IA

El imputado Jorge Alejandro “Pelaín” Nassif, el presunto proveedor de drogas del sur tucumano, fue trasladado este martes al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, donde comenzará a cumplir una prisión preventiva de cuatro meses, dispuesta por la Justicia tras su detención durante el fin de semana.

El operativo fue confirmado por el oficial principal Jorge Váldez, a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas Concepción. Según precisó, el procedimiento se desarrolló bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y la cúpula policial. El traslado se efectuó desde la Comisaría de Concepción con la intervención de efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), que brindaron apoyo en el despliegue.

Por su parte, el comisario general (R) Antonio Quinteros, director del Servicio Penitenciario de Tucumán, confirmó el ingreso del detenido al establecimiento carcelario. Nassif, de 41 años y oriundo de la ciudad de Famaillá, fue alojado en la Unidad N° 7 tras cumplir con los controles médicos de rigor.

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

En la misma línea, el subprefecto Raúl Melián, director del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, explicó que el interno fue recibido por el equipo interdisciplinario del penal y quedó sujeto al régimen interno de la institución. “Desde su ingreso, se lo incorpora a los distintos programas y deberá cumplir estrictas normas de conducta”, indicó.

Melián remarcó además que Nassif no podrá disponer de teléfonos celulares y que tanto el régimen de visitas como el ingreso de pertenencias estarán debidamente regulados y controlados, conforme a las disposiciones vigentes.

Finalmente, las autoridades señalaron que todas las actuaciones se realizaron en coordinación con el Gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida judicial y el normal desarrollo del proceso en curso.

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