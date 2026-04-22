Video: así trasladaron a “Pelaín” Nassif al penal de Benjamín Paz, donde cumplirá cuatro meses de prisión preventiva

El operativo fue confirmado por el oficial principal Jorge Váldez, a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas Concepción. Según precisó, el procedimiento se desarrolló bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y la cúpula policial. El traslado se efectuó desde la Comisaría de Concepción con la intervención de efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), que brindaron apoyo en el despliegue.