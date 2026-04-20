La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

RESULTADO. Jorge "Pelaín" Nassif fue detenido ayer en la casa de su pareja, una ex empleada legislativa.
Resumen para apurados
- La policía detuvo ayer a Jorge “Pelaín” Nassif, presunto proveedor de drogas del sur tucumano, tras meses de búsqueda en la vivienda de su pareja en la provincia.
- El sospechoso intentó escapar saltando desde un segundo piso, pero fue capturado. Su sistema de seguridad y el seguimiento policial fueron claves para concretar la detención.
- La captura de Nassif representa un golpe significativo al narcotráfico regional. Se espera que el procesamiento judicial aporte datos clave sobre la red de distribución local.
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