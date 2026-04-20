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La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

El supuesto narco saltó desde un segundo piso para escapar, pero ya lo estaban esperando. Su obsesión por la seguridad terminaría siendo clave para incriminarlo.

RESULTADO. Jorge Pelaín Nassif fue detenido ayer en la casa de su pareja, una ex empleada legislativa. RESULTADO. Jorge "Pelaín" Nassif fue detenido ayer en la casa de su pareja, una ex empleada legislativa.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo ayer a Jorge “Pelaín” Nassif, presunto proveedor de drogas del sur tucumano, tras meses de búsqueda en la vivienda de su pareja en la provincia.
  • El sospechoso intentó escapar saltando desde un segundo piso, pero fue capturado. Su sistema de seguridad y el seguimiento policial fueron claves para concretar la detención.
  • La captura de Nassif representa un golpe significativo al narcotráfico regional. Se espera que el procesamiento judicial aporte datos clave sobre la red de distribución local.
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