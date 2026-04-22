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Circulaban en auto por la capital con más de 13 kilos de marihuana y fueron detenidos

Dos hombres fueron interceptados por la Policía Federal mientras transportaban la droga en un vehículo.

Procedimiento de la PFA: Procedimiento de la PFA:
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La Policía Federal detuvo a dos hombres en San Miguel de Tucumán por transportar más de 13 kilos de marihuana en un auto tras ser interceptados en un patrullaje preventivo.
  • Agentes de la División Antidrogas hallaron 12 paquetes en el asiento trasero y elementos de fraccionamiento. El Juzgado Federal 1 dispuso el secuestro de la droga y del vehículo.
  • Los detenidos quedaron incomunicados bajo la Ley de Estupefacientes. El operativo marca un avance en la vigilancia urbana contra el tráfico minorista en la capital tucumana.
Resumen generado con IA

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a dos hombres que transportaban más de 13 kilos de marihuana en un vehículo, en la capital.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Antidrogas Tucumán, durante un patrullaje. Mientras recorrían la zona, los agentes observaron un automóvil Volkswagen de color rojo con dos ocupantes. Uno de ellos manipulaba un elemento compatible con los utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, lo que despertó sospechas, según el reporte oficial.

Ante esta situación, los efectivos interceptaron el vehículo a la altura del pasaje Zenón Santillán. Tras identificar a los ocupantes, llevaron adelante una inspección del rodado y detectaron a simple vista un envoltorio con una sustancia vegetal compatible con marihuana. Además, en el asiento trasero hallaron una caja que contenía 12 paquetes de similares características.

El pesaje total de la sustancia secuestrada arrojó 13,54 kilos.

Por disposición del Juzgado Federal 1, se procedió al secuestro de la droga, del vehículo utilizado para su transporte y a la detención de los dos hombres, quienes quedaron incomunicados en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

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