Circulaban en auto por la capital con más de 13 kilos de marihuana y fueron detenidos

El procedimiento fue realizado por personal de la División Antidrogas Tucumán, durante un patrullaje. Mientras recorrían la zona, los agentes observaron un automóvil Volkswagen de color rojo con dos ocupantes. Uno de ellos manipulaba un elemento compatible con los utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, lo que despertó sospechas, según el reporte oficial.