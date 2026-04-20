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Gendarmes hallaron más de 18 kilos de cocaína ocultos en un ómnibus y en bolsos de pasajeras

Un colectivo se trasladaba desde Jujuy hasta Chubut.

Gendarmes hallaron más de 18 kilos de cocaína ocultos en un ómnibus y en bolsos de pasajeras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería incautó ayer 18 kilos de cocaína en Salta tras requisar un ómnibus que viajaba de Jujuy a Chubut. El hallazgo ocurrió en el cruce de las rutas 9 y 34 por narcotráfico.
  • Se realizaron dos procedimientos con cinco horas de diferencia: hallaron droga en el tacho del baño y en bolsos de dos pasajeras. Se decomisaron 17 ladrillos de la sustancia.
  • La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención de las involucradas. El operativo impacta en la logística criminal que busca trasladar estupefacientes hacia el sur de Argentina.
Resumen generado con IA

En dos operativos se detectó una gran cantidad de droga. Los operativos se realizaron ayer con una diferencia de cinco horas en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34. Como resultado, se secuestraron más de 18 kilos de cocaína que tenían como destino final la provincia de Chubut.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, inspeccionaron un ómnibus que viajaba desde San Salvador de Jujuy hacia la ciudad de Esquel.

Durante la requisa, los gendarmes detectaron dos paquetes ocultos en el tacho de basura del baño del colectivo. Tras las pruebas correspondientes, confirmaron que contenían 2 kilos 144 gramos de cocaína. En este caso, no se logró identificar a los responsables de la droga.

Cinco horas más tarde, en el mismo punto de control, el personal detuvo otro transporte de pasajeros que realizaba el mismo recorrido. Al inspeccionar la bodega, encontraron 17 ladrillos de cocaína dentro de dos bolsos de mano pertenecientes a dos mujeres mayores de edad.

El peso total del estupefaciente incautado en este segundo procedimiento fue de 16 kilos 545 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, que dispuso el secuestro de la totalidad de la droga —18 kilos 689 gramos— y la detención de las dos involucradas.

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