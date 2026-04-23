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“Amar lo que hacés”: el video de Steve Jobs en Universidad de Stanford que aún miran los jóvenes

En 2005, el fundador de Apple dio en Stanford un discurso que todavía circula entre jóvenes. Tres historias personales, una idea central y una frase que sigue marcando decisiones.

FRENTE A LOS GRADUADOS. Su mensaje, casi dos décadas después, sigue vigente. / UNIVERSIDAD DE STANDFORD FRENTE A LOS GRADUADOS. Su mensaje, casi dos décadas después, sigue vigente. / UNIVERSIDAD DE STANDFORD
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Steve Jobs brindó en 2005 un icónico discurso ante graduados de la Universidad de Stanford, donde relató vivencias personales para motivar la búsqueda de la pasión y el propósito.
  • El fundador de Apple abordó su salida de la universidad, su despido de la empresa y su lucha contra el cáncer, planteando que el fracaso es un motor para reinventarse y aprender.
  • Casi dos décadas después, el video sigue vigente entre jóvenes por su enfoque sobre la curiosidad y el riesgo, consolidándose como un mapa ético frente a la incertidumbre laboral.
Resumen generado con IA

En 2005, Steve Jobs se paró frente a los graduados de la Universidad de Stanford y eligió no hablar de números ni de negocios. Contó tres historias. Personales, incómodas, reales. De ahí salió una frase que todavía circula en redes, aulas y charlas motivacionales: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”.

No fue un discurso técnico. Fue una especie de mapa para quienes no tienen claro hacia dónde ir.

Abandonar para encontrar

A los 17 años, Jobs dejó la universidad. La decisión no tenía épica en ese momento: había incertidumbre, presión familiar y pocas certezas. Pero ese salto le abrió tiempo y margen para probar cosas que no estaban en ningún plan.

Una de ellas fue una clase de caligrafía. Años después, ese aprendizaje se convirtió en algo concreto: las tipografías del primer Macintosh. Lo que parecía un desvío terminó siendo una marca de identidad.

La idea que dejó es simple: no todo cierra en el momento. Algunas decisiones recién cobran sentido después.

El fracaso que lo empujó

A los 20, Jobs fundó Apple junto a Steve Wozniak. Diez años más tarde, la empresa valía millones. A los 30, lo echaron.

El golpe fue directo. Sin embargo, en lugar de cerrar una etapa, abrió otra. Fundó NeXT, impulsó Pixar —que luego estrenaría Toy Story— y, con el tiempo, volvió a Apple.

Ese tramo es clave en su mensaje: el fracaso no aparece como final, sino como punto de reinicio. “Volver a ser principiante” fue, para él, una ventaja.

La muerte como brújula

El tercer momento llegó con un diagnóstico de cáncer. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Después, una biopsia cambió el pronóstico. Pero la experiencia ya había dejado una marca.

Jobs lo resumió en una idea directa: recordar que la vida es limitada ayuda a tomar decisiones más honestas. Sin tanto cálculo, sin tanto miedo a perder.

El cierre del discurso recuperó una línea del The Whole Earth Catalog: “Manténganse hambrientos. Manténganse insensatos”.

No es una invitación a la improvisación constante, sino a sostener la curiosidad y el riesgo cuando todo empuja a elegir lo seguro.

Casi dos décadas después, el mensaje de Jobs sigue circulando porque no promete caminos fáciles. Plantea algo más incómodo: buscar, equivocarse, volver a empezar y sostener lo que a uno le interesa, incluso cuando no hay garantías.

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