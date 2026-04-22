José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

El ex funcionario, que asumió de manera interina tras el final del mandato de Cecilia Guerra, la anterior directora, explicó que su gestión estuvo atravesada por el desafío de sostener y mejorar el funcionamiento del museo en un contexto económico complejo. En ese sentido, destacó el acompañamiento de entidades privadas, como la Fundación Banco Macro, que permitió avanzar en obras clave, entre ellas la climatización de la sala de reserva donde se conservan piezas históricas.