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José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

Tras dejar su cargo, el ex director interino destacó el valor simbólico del museo y repasó los principales logros de su gestión.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José María Posse finalizó su gestión interina en la Casa Histórica de Tucumán, destacando el valor simbólico del museo y los logros obtenidos durante su mandato transitorio.
  • Su gestión se centró en la modernización tecnológica y mejoras edilicias, como la climatización de salas, logradas mediante alianzas con el sector privado y apoyo institucional.
  • Se espera el nombramiento de una nueva conducción interina hasta el concurso definitivo. Posse deja un legado de apertura cultural y una histórica cifra de donaciones privadas.
Resumen generado con IA

El ex director interino de la Casa Histórica, José María Posse, realizó en LA GACETA el balance de su gestión al frente del principal museo del país y destacó el valor simbólico y cultural del espacio. “Fue el mayor orgullo que puedo haber tenido en mi vida”, afirmó tras cerrar su ciclo.

Durante una entrevista con LG Play, Posse remarcó la relevancia de la institución no solo como sitio histórico, sino como punto de encuentro de la identidad nacional. “Es la casa de todos los argentinos, no pertenece a ningún sector ni a ninguna ideología. Es aquello que nos une como pueblo”, sostuvo.

El ex funcionario, que asumió de manera interina tras el final del mandato de Cecilia Guerra, la anterior directora, explicó que su gestión estuvo atravesada por el desafío de sostener y mejorar el funcionamiento del museo en un contexto económico complejo. En ese sentido, destacó el acompañamiento de entidades privadas, como la Fundación Banco Macro, que permitió avanzar en obras clave, entre ellas la climatización de la sala de reserva donde se conservan piezas históricas.

Posse también puso énfasis en la modernización del museo, con la incorporación de tecnología para mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer el perfil educativo del espacio. “Sumamos equipamiento, proyectores en tres dimensiones y herramientas que nos permiten también desarrollar una actividad docente desde la Casa”.

Uno de los ejes de su gestión fue la apertura del tercer patio, conocido como “patio de las placas”, como un espacio cultural activo. Allí se realizaron actividades con distintas colectividades, expresiones artísticas y encuentros institucionales. “Lo abrimos a la comunidad en todas sus formas: desde danzas afrodescendientes y tradiciones romaníes, hasta ferias de municipios del interior con su gastronomía y su arte”, detalló.

El lugar también fue escenario de actos conmemorativos y encuentros de diálogo interreligioso. Entre ellos, Posse recordó la participación de la comunidad japonesa en un homenaje por los 80 años de Hiroshima y Nagasaki, donde incluso se plantó un olivo como símbolo de paz.

CASA HISTÓRICA. Posse dejó de ser el director. CASA HISTÓRICA. Posse dejó de ser el director.

Respecto a su designación, aclaró que se trató de un interinato dispuesto por la Secretaría de Cultura de la Nación y rechazó cuestionamientos sobre su nombramiento. “En ninguna parte del mundo se concursan los interinatos. Yo asumí sabiendo que era una etapa transitoria”, explicó.

En ese marco, anticipó que en los próximos días se definirá una nueva conducción interina, posiblemente surgida del propio equipo del museo, hasta la realización del concurso definitivo.

Al hacer un balance, Posse valoró especialmente el trabajo del personal de la Casa Histórica. “Hay un nivel de profesionalismo extraordinario en cada área. Eso facilitó mucho la gestión y permitió trabajar en equipo de manera muy positiva”, señaló.

Finalmente, destacó uno de los logros más significativos de su paso por la institución: la incorporación de una importante cantidad de donaciones de objetos históricos. “Conseguimos la segunda mayor cantidad de donaciones en la historia de la Casa, después de la colección Padilla. Eso habla de la confianza de la gente”, concluyó.

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