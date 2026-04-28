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La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

El artista y trabajador histórico del museo fue elegido tras un proceso de entrevistas encabezado por la Nación. ¿Por qué asumirá la conducción de manera transitoria?

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Cultura nacional designó a Javier Vázquez al frente de la Casa Histórica de Tucumán tras la salida de José María Posse, luego de un proceso de selección interno.
  • Vázquez es un artista y empleado histórico del museo. Su elección resultó de entrevistas a postulantes de la institución realizadas por autoridades nacionales en la provincia.
  • El nombramiento es transitorio hasta que el Gobierno nacional inicie los concursos formales previstos para cubrir de manera definitiva las direcciones de los museos nacionales.
Resumen generado con IA

Tras la reciente salida de José María Posse, la Casa Histórica ya cuenta con una nueva conducción. Javier Vázquez fue designado para quedar a cargo del emblemático museo nacional, en una decisión que se conoció luego de un proceso de entrevistas impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación.

La definición se produjo tras la visita, la semana pasada, de autoridades nacionales a Tucumán, quienes evaluaron a distintos postulantes surgidos del propio ámbito del museo. Tal como había anticipado el propio Posse antes de su alejamiento, entre los candidatos figuraban trabajadores con trayectoria dentro de la institución. Finalmente, la elección recayó en Vázquez, un nombre con fuerte arraigo en la vida cultural local.

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Artista y empleado histórico de la Casa Histórica, Vázquez es ampliamente reconocido en el ambiente cultural tucumano. Su vínculo con la institución lleva años, lo que le otorga un conocimiento profundo tanto del funcionamiento interno como del valor simbólico del lugar donde se declaró la Independencia argentina en 1816.

NUEVO MANDO. Vázquez es ampliamente reconocido en el ambiente cultural tucumano. NUEVO MANDO. Vázquez es ampliamente reconocido en el ambiente cultural tucumano.

Si bien en los hechos ejercerá la conducción del museo, fuentes vinculadas al área cultural señalaron que su designación sería “a cargo de la firma”. 

Esto implica que, formalmente, no se trata aún de un nombramiento definitivo como director. La aclaración responde a que, según se indicó, el Gobierno nacional avanzaría en el corto plazo con concursos para cubrir de manera formal los cargos directivos en los museos nacionales.

Temas Museo Casa Histórica de la Independencia
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