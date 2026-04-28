La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

La definición se produjo tras la visita, la semana pasada, de autoridades nacionales a Tucumán, quienes evaluaron a distintos postulantes surgidos del propio ámbito del museo. Tal como había anticipado el propio Posse antes de su alejamiento, entre los candidatos figuraban trabajadores con trayectoria dentro de la institución. Finalmente, la elección recayó en Vázquez, un nombre con fuerte arraigo en la vida cultural local.