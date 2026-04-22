Tafí Viejo: una pareja redujo a un asaltante que irrumpió en su casa en la madrugada

Según la investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, dirigida por Carlos Saltor, los atacantes irrumpieron a las 5.40 bajo amenazas de muerte. Mientras el dueño de casa lograba escapar para buscar auxilio, uno de los delincuentes, José Gabriel Ramos, se apoderó de un celular y atacó sexualmente a la mujer, arrojándola sobre la cama.