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Tafí Viejo: una pareja redujo a un asaltante que irrumpió en su casa en la madrugada

El acusado, identificado como José Gabriel Ramos, fue imputado por robo agravado y abuso sexual. La Justicia le dictó 21 días de arresto domiciliario.

Tafí Viejo: una pareja redujo a un asaltante que irrumpió en su casa en la madrugada
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El lunes a la madrugada, una pareja detuvo a José Gabriel Ramos tras asaltar y abusar sexualmente de la mujer en su casa de Villa Obrera, Tafí Viejo, Tucumán.
  • Dos delincuentes escalaron la medianera y derribaron la puerta a las 5:40. El dueño regresó con un vecino y redujeron al agresor, mientras su cómplice logró darse a la fuga.
  • Ramos fue imputado por robo agravado y abuso sexual consumado. La Justicia dictó 21 días de arresto domiciliario, abriendo debate sobre la severidad de las medidas cautelares.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como un intento de robo terminó en una escena de terror en la Villa Obrera de Tafí Viejo. Durante la madrugada del pasado lunes, una pareja vivió momentos de extrema violencia cuando dos delincuentes derribaron la puerta de su domicilio tras escalar una medianera.

Según la investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, dirigida por Carlos Saltor, los atacantes irrumpieron a las 5.40 bajo amenazas de muerte. Mientras el dueño de casa lograba escapar para buscar auxilio, uno de los delincuentes, José Gabriel Ramos, se apoderó de un celular y atacó sexualmente a la mujer, arrojándola sobre la cama.

La resistencia de la víctima fue clave: a pesar del ataque, logró forcejear con el agresor para evitar que huyera. En ese instante, su pareja regresó junto a un vecino y, entre ambos, lograron reducir a Ramos hasta la llegada de la policía. El segundo cómplice logró darse a la fuga y permanece prófugo.

En la audiencia de formalización, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios imputó a Ramos por robo doblemente agravado (por efracción y escalamiento) en grado de tentativa y abuso sexual consumado. Aunque el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el juez interviniente otorgó el beneficio de arresto domiciliario por un plazo de 21 días. 

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