Detienen a tres menores por el crimen de un hombre de 70 años en Tafí Viejo

La víctima fue identificada como Pedro Barboza. Según las primeras reconstrucciones, el ataque se habría producido durante la madrugada del jueves en su vivienda. Personal policial acudió al domicilio tras un alerta y, al ingresar, encontró una escena de extrema violencia: el hombre yacía en el suelo con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado.