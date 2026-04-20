Detienen a tres menores por el crimen de un hombre de 70 años en Tafí Viejo

Resumen para apurados
- La Policía detuvo en Tafí Viejo a tres menores por el crimen de Pedro Barboza (70), ocurrido el jueves en su casa durante un presunto robo de dinero y joyas.
- La víctima fue hallada con signos de una golpiza brutal en su vivienda. Tras la investigación, los sospechosos fueron derivados al Instituto Cura Brochero por orden judicial.
- Este crimen reaviva el debate sobre la delincuencia juvenil en Tucumán. La justicia ahora busca precisar la participación individual de los menores para avanzar con la condena.
La Policía detuvo a tres menores de edad sospechados de haber participado en el crimen de un hombre de 70 años ocurrido días atrás en Tafí Viejo. El hecho es investigado como un presunto homicidio en ocasión de robo.
El subjefe de Policía, Roque Yñigo, confirmó las aprehensiones y precisó que se trata de dos jóvenes de 17 años y uno de 16. “Por disposición de la Justicia fueron trasladados al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz”, indicó el funcionario.
La víctima fue identificada como Pedro Barboza. Según las primeras reconstrucciones, el ataque se habría producido durante la madrugada del jueves en su vivienda. Personal policial acudió al domicilio tras un alerta y, al ingresar, encontró una escena de extrema violencia: el hombre yacía en el suelo con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado.
De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, los agresores habrían sustraído dinero en efectivo y joyas que la víctima guardaba en su casa, lo que refuerza la hipótesis principal de que el homicidio ocurrió en el marco de un asalto.
La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho y la participación de cada uno de los implicados.