Secciones
Seguridad

Detienen a tres menores por el crimen de un hombre de 70 años en Tafí Viejo

El hecho ocurrió el jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en calle Bolivar al 700 de esa ciudad. Los presuntos autores fueron trasladados al Instituto Cura Brochero

La víctima fue identificada como Pedro Barboza. La víctima fue identificada como Pedro Barboza.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • La Policía detuvo en Tafí Viejo a tres menores por el crimen de Pedro Barboza (70), ocurrido el jueves en su casa durante un presunto robo de dinero y joyas.
  • La víctima fue hallada con signos de una golpiza brutal en su vivienda. Tras la investigación, los sospechosos fueron derivados al Instituto Cura Brochero por orden judicial.
  • Este crimen reaviva el debate sobre la delincuencia juvenil en Tucumán. La justicia ahora busca precisar la participación individual de los menores para avanzar con la condena.
Resumen generado con IA

La Policía detuvo a tres menores de edad sospechados de haber participado en el crimen de un hombre de 70 años ocurrido días atrás en Tafí Viejo. El hecho es investigado como un presunto homicidio en ocasión de robo.

El subjefe de Policía, Roque Yñigo, confirmó las aprehensiones y precisó que se trata de dos jóvenes de 17 años y uno de 16. “Por disposición de la Justicia fueron trasladados al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz”, indicó el funcionario.

La víctima fue identificada como Pedro Barboza. Según las primeras reconstrucciones, el ataque se habría producido durante la madrugada del jueves en su vivienda. Personal policial acudió al domicilio tras un alerta y, al ingresar, encontró una escena de extrema violencia: el hombre yacía en el suelo con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, los agresores habrían sustraído dinero en efectivo y joyas que la víctima guardaba en su casa, lo que refuerza la hipótesis principal de que el homicidio ocurrió en el marco de un asalto.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho y la participación de cada uno de los implicados.

Temas Tafí ViejoPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos
1

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni
2

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes
3

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico
4

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico
5

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

En Israel, Milei recibió un Doctorado Honoris Causa y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán
6

En Israel, Milei recibió un "Doctorado Honoris Causa" y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

Más Noticias
Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad

Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Comentarios