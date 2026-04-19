Jubilación por invalidez: cuando el imprevisto exige estar preparados

Cuando una persona accede a un retiro por invalidez, lo hace porque ya no puede trabajar, por ende pierde su fuente de ingresos principal. Y aunque el sistema previsional brinda una prestación, la realidad indica que ese ingreso suele ser insuficiente para sostener el nivel de vida previo. A esto se suma otro factor: la propia situación de salud que originó la incapacidad suele implicar mayores gastos médicos, tratamientos y cuidados. Es decir, en el peor momento, los ingresos bajan… y los gastos aumentan.