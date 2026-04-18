Horóscopo chino: los signos más favorecidos este fin de semana, según Ludovica Squirru

Un signo que chocará con la energía de hoy

En este día regido por el Perro de Agua Yang, el “clima” energético está marcado por el Ki número 2, asociado a la Tierra Madre y por ende a la receptividad, el servicio, el cuidado y la estabilidad. Squirru señala que en la rueda zodiacal hay tanto opuestos que chocarán con la energía del día como concordias y afinidades que encontrarán beneficios. En el primer caso, es el Dragón el polo opuesto del canino, con su vibración expansiva e impetuosa.