Horóscopo chino: los signos más favorecidos este fin de semana, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció este fin de semana en Argentina los signos del horóscopo chino más favorecidos por la energía del Perro de Agua Yang para destrabar proyectos.
- Bajo la influencia del Ki 2, el Tigre y el Caballo tendrán mayor fluidez, mientras que el Dragón enfrentará tensiones. Se recomienda cautela y orden ante este cambio energético.
- Estas predicciones buscan orientar a los usuarios hacia la estabilidad y la paciencia. Se espera que el enfoque en el servicio y el cuidado personal mitigue conflictos futuros.
Un nuevo fin de semana anuncia ráfagas que corren a favor de algunos signos. Aunque abril ya haya iniciado, las energías pueden cambiar de un momento al otro y eso lo advierte la reconocida astróloga, Ludovica Squirru, quien señala que en este ciclo que comienza con un regente, el Perro, habrá animales del horóscopo chino que se llevarán mejor con él y por ende recibirán los beneficios de tener su simpatía.
Ludovica Squirru dio un nuevo pronóstico para algunos de los nativos del zodiaco oriental que podrán celebrar que hoy sus iniciativas tendrán menos resistencia. Al tener mayor afinidad y sintonía con el regente del día, estos representantes comenzarán un fin de semana vibrando con la frecuencia del Perro o podrán encontrar una relación cordial con él que pronto los beneficiará.
Un signo que chocará con la energía de hoy
En este día regido por el Perro de Agua Yang, el “clima” energético está marcado por el Ki número 2, asociado a la Tierra Madre y por ende a la receptividad, el servicio, el cuidado y la estabilidad. Squirru señala que en la rueda zodiacal hay tanto opuestos que chocarán con la energía del día como concordias y afinidades que encontrarán beneficios. En el primer caso, es el Dragón el polo opuesto del canino, con su vibración expansiva e impetuosa.
Quienes pertenecen al signo del Dragón podrían sentirse más irritables, cansados o con obstáculos. El "choque" no es necesariamente malo, pero indica una fuerza que te desafía a salir de tu zona de confort. Se recomienda prudencia y no tomar decisiones impulsivas.
Los grandes beneficiados de la jornada
En la vereda opuesta a las tensiones del Dragón, aparecen las figuras que podrán surfear la ola con total naturalidad. Según los pronósticos de Ludovica Squirru, este fin de semana bajo la regencia del Perro de Agua Yang traerá un "viento a favor" para aquellos que forman parte del Trígono de Fuego.
El Tigre y el Caballo son los máximos aliados del regente actual. Al sintonizar en la misma frecuencia, estos integrantes del horóscopo chino encontrarán que sus proyectos fluyen sin grandes obstáculos. Es un momento ideal para concretar conversaciones pendientes o iniciar gestiones, ya que la resistencia del entorno será mínima.
Alianzas estratégicas y armonía
La astrología oriental también destaca una conexión especial para el Conejo. Considerado el "amigo secreto" del Perro, este signo disfrutará de una sintonía protectora. La combinación de ambos promete un ambiente de estabilidad, ideal para fortalecer vínculos afectivos o encontrar soluciones creativas a problemas que parecían estancados.
Por su parte, los signos como el Mono, el Gallo y la Serpiente mantendrán una relación de neutralidad positiva. Para ellos, la clave estará en aprovechar la fuerza del Ki 2 (Tierra Madre). Al ser un día marcado por la receptividad y el servicio, la recomendación de Squirru es clara: enfocarse en los detalles domésticos, el cuidado de la salud y la colaboración con los demás.
Más allá de las afinidades de cada animal, la especialista sugiere que todos pueden beneficiarse si adoptan una actitud de baja exposición y alta eficiencia, evitando el liderazgo agresivo ya que la atmósfera de hoy no pide imponerse, sino acompañar; limpiando los espacios ya que como el Ki 2 rige la estabilidad, ordenar el hogar ayuda a despejar la mente y llevando la paciencia como bandera: en un día de "Tierra", los resultados llegan a través de la constancia y no de la impulsividad.