Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- El abogado del diputado Federico Pelli denunció ante la Fiscalía de Tucumán un giro radical en la investigación por la agresión sufrida en La Madrid, alegando derechos vulnerados.
- El legislador fue agredido con un cabezazo por 'Pichón' Segura. La querella critica que el MPF cambió su postura inicial, desconociendo ahora los derechos de la víctima en la pesquisa.
- Este caso tensiona la relación entre el poder político y el Ministerio Público Fiscal, mientras se define la situación del agresor bajo nuevas pericias médicas especializadas.
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