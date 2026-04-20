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Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

El abogado del diputado elevó un escrito ante la Fiscalía en el cual reprocha que, en esta etapa de la pesquisa, sus derechos son “desconocidos y avasallados”.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • El abogado del diputado Federico Pelli denunció ante la Fiscalía de Tucumán un giro radical en la investigación por la agresión sufrida en La Madrid, alegando derechos vulnerados.
  • El legislador fue agredido con un cabezazo por 'Pichón' Segura. La querella critica que el MPF cambió su postura inicial, desconociendo ahora los derechos de la víctima en la pesquisa.
  • Este caso tensiona la relación entre el poder político y el Ministerio Público Fiscal, mientras se define la situación del agresor bajo nuevas pericias médicas especializadas.
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