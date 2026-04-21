Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Para aprovechar este ciclo, la astróloga recomienda trabajar en tres ejes fundamentales. En primer lugar, el cuidado integral del cuerpo, la mente y el espíritu, ya que la intensidad del año exige sostener la energía sin caer en el agotamiento. También destaca la importancia del espíritu comunitario: apoyarse en vínculos cercanos y en redes solidarias permite equilibrar el impulso individualista del Caballo. Por último, subraya el desarrollo de la intuición como una herramienta clave para tomar decisiones en un contexto cambiante y evitar actuar por impulso.