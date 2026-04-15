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Horóscopo chino: qué signos avanzan en abril y cuáles deben tener cautela, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, abril trae energías opuestas en el horóscopo chino: algunos signos avanzan con oportunidades y crecimiento, mientras otros deberán actuar con cautela para evitar conflictos y obstáculos.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por LA GACETA Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru reveló las proyecciones del horóscopo chino para abril en Argentina, detallando qué signos tendrán oportunidades de crecimiento y cuáles deberán actuar con cautela.
  • Bajo la influencia de la Serpiente, el mes trae energías de transformación. Signos como el Búfalo y el Dragón se verán favorecidos, mientras que el Chancho enfrentará mayores tensiones.
  • Estas predicciones funcionan como una guía estratégica para que los seguidores de la astrología oriental puedan anticiparse a riesgos y aprovechar el clima energético en sus proyectos.
Resumen generado con IA

Abril se presenta como un mes de movimientos intensos dentro del horóscopo chino, con energías que impulsan avances concretos pero también exigen cautela en determinadas situaciones. Según las proyecciones de Ludovica Squirru, este período está atravesado por una dinámica particular que influye directamente en los proyectos personales, los vínculos y las decisiones importantes.

Horóscopo chino: los signos que deberán frenar para no estrellarse en los próximos días, según Ludovica Squirru

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En este escenario, algunos signos contarán con un contexto favorable para crecer, consolidar ideas y obtener resultados, mientras que otros deberán moverse con mayor prudencia para evitar tensiones o retrocesos. La clave estará en interpretar correctamente las señales y adaptarse al clima energético del mes.

De acuerdo con la reconocida astróloga, comprender qué energías predominan en abril permite anticiparse, aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. Así, cada signo podrá encontrar su mejor estrategia para transitar este período con mayor claridad y equilibrio.

  • Serpiente
    Como signo regente de esta etapa, la Serpiente ocupa un lugar central en el mapa energético. Su influencia invita a potenciar la intuición, la estrategia y la capacidad de transformación, marcando el ritmo general del período.
  • Chancho
    Para este signo, el ciclo se presenta como un momento de tensión energética. La recomendación es actuar con prudencia, evitar conflictos innecesarios y sostener la paciencia frente a posibles desafíos.
  • Búfalo
    El Búfalo atraviesa una etapa de armonía que favorece el avance sostenido. Esta alineación le permite progresar en sus proyectos con mayor facilidad y encontrar soluciones donde otros ven dificultades.
  • Dragón
    Con una energía afín al momento, el Dragón tiene condiciones favorables para iniciar proyectos y obtener resultados positivos. Su conexión con el entorno será clave para capitalizar oportunidades.
  • Caballo
    Este signo cuenta con una energía de concordia que impulsa la estabilidad en las relaciones. Es un período propicio para fortalecer vínculos y generar acuerdos duraderos.
  • Cabra
    La Cabra sentirá que sus acciones fluyen con naturalidad, especialmente en todo lo vinculado al ámbito familiar y al cuidado de los demás. La energía acompaña iniciativas solidarias y de bienestar.
  • Gallo
    El Gallo se beneficia de un clima de entendimiento que favorece la comunicación. Es un momento adecuado para cerrar acuerdos y avanzar en negociaciones importantes.
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