José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Resumen para apurados
- José María Posse renunció a la dirección de la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán para sumarse a la Justicia Federal, tras concluir su etapa al frente del museo.
- El alejamiento se produce tras una gestión que Posse calificó como satisfactoria. Su sucesor surgirá de una terna integrada por actuales empleados del emblemático sitio histórico.
- Este cambio institucional busca garantizar la continuidad técnica en el museo. La transición marca una nueva etapa administrativa en el monumento más importante de Argentina.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónMuseo Casa Histórica de la IndependenciaJuan María Posse
Lo más popular
Ranking notas premium