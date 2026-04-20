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José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Pasará a desempeñarse en la Justicia Federal. “Cumplí un ciclo, me voy satisfecho con lo mucho que hicimos”, destacó. Su sucesor saldría de una terna conformada por actuales empleados del Museo Casa Histórica de la Independencia.

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José María Posse renunció a la dirección de la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán para sumarse a la Justicia Federal, tras concluir su etapa al frente del museo.
  • El alejamiento se produce tras una gestión que Posse calificó como satisfactoria. Su sucesor surgirá de una terna integrada por actuales empleados del emblemático sitio histórico.
  • Este cambio institucional busca garantizar la continuidad técnica en el museo. La transición marca una nueva etapa administrativa en el monumento más importante de Argentina.
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