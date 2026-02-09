Secciones
El director de la Casa Histórica celebró la devolución del sable corvo de San Martín a los Granaderos: “Milei hizo lo que tenía que hacer”

José María Posse destacó la importancia histórica y simbólica de la medida presidencial.

Hace 2 Hs

José María Posse, director de la Casa Histórica, se refirió este lunes a la reciente decisión presidencial de devolver el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos, tras haber estado durante años en el Museo Nacional. Para el funcionario, se trata de un acto de reconocimiento y reivindicación hacia una institución fundamental de la historia argentina.

“San Martín compró ese sable en 1811, pero no lo utilizó en combate. Era uno de varios sables que tuvo y lo reservaba para desfiles y actos militares, como una insignia”, explicó Posse, quien además es amigo de descendientes de Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín dejó el sable en su momento.

El director detalló el recorrido histórico del arma: tras la muerte de Rosas, sus descendientes lo donaron al Museo Nacional, donde permaneció hasta que, en 1907, fue trasladado al Regimiento de Granaderos por indicación de Figuero Alcorta. Sin embargo, durante décadas, Posse destacó que el sable no siempre recibió la custodia adecuada. “En el museo fue robado en dos ocasiones por jóvenes idealistas peronistas de la JP. Hoy, con los granaderos, estará mucho mejor resguardado”, aseguró.

Para Posse, la decisión de devolver el sable no solo tiene valor histórico, sino también simbólico. “Es una reivindicación a los granaderos y a lo que representan: un ejército que libera Chile y Perú, que no es conquistador sino libertador. El presidente hizo lo que tenía que hacer”.

El director de la Casa Histórica destacó además la relación del sable con la identidad nacional y con el respeto que merece el cuerpo de granaderos. “En el pasado, quienes lo custodiaban no solo ignoraban a los soldados, sino que los rebajaban. Hoy, el sable está donde debe estar, custodiado por quienes representan el legado de San Martín”, concluyó Posse.

