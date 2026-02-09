El director de la Casa Histórica celebró la devolución del sable corvo de San Martín a los Granaderos: “Milei hizo lo que tenía que hacer”

El director detalló el recorrido histórico del arma: tras la muerte de Rosas, sus descendientes lo donaron al Museo Nacional, donde permaneció hasta que, en 1907, fue trasladado al Regimiento de Granaderos por indicación de Figuero Alcorta. Sin embargo, durante décadas, Posse destacó que el sable no siempre recibió la custodia adecuada. “En el museo fue robado en dos ocasiones por jóvenes idealistas peronistas de la JP. Hoy, con los granaderos, estará mucho mejor resguardado”, aseguró.