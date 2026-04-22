Ganancias simplificada: ¿cómo se determinará el impuesto y la declaración jurada?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un paso clave en la simplificación tributaria al habilitar formalmente la Declaración Jurada Simplificada dentro del portal integrado de Ganancias. Esta modalidad, nacida bajo el amparo de la Ley de Inocencia Fiscal, busca reducir la carga administrativa y otorgar mayores certezas a los contribuyentes cumplidores. A través de la Resolución General 5863/2026, se establece el uso del nuevo Formulario F. 2711. A diferencia del esquema tradicional, este sistema ofrece una declaración precargada con datos del organismo y de terceros, permitiendo al profesional o al contribuyente validar o ajustar la información sin necesidad de una carga manual exhaustiva.