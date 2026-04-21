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¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de abril?

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y preparate para la jornada.

CON PARAGUAS. Se espera que las lloviznas estén presentes durante gran parte del día. CON PARAGUAS. Se espera que las lloviznas estén presentes durante gran parte del día. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán tendrá este miércoles 22 de abril una jornada inestable con lloviznas y cielo cubierto, según el Servicio Meteorológico Nacional, debido a un frente de humedad otoñal.
  • Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 18°C con vientos leves. Las precipitaciones, con probabilidad de hasta el 40%, se extenderán desde la madrugada hasta la noche.
  • La escasa visibilidad y nubosidad afectarán el tránsito. El pronóstico anticipa que la inestabilidad y la humedad se mantendrán en la región durante los próximos días de la semana.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se mantendrá inestable este miércoles 22 de abril, con cielo mayormente cubierto y presencia de lloviznas a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, -emitido a última hora de este martes) para mañana se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 18°C, en un contexto de alta humedad y condiciones típicamente otoñales. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, por lo que no se descartan lluvias débiles y persistentes.

El detalle por franjas indica que las lloviznas estarán presentes desde la madrugada hasta la noche, con escasa variación térmica: alrededor de 15°C en las primeras horas, 18°C por la mañana y la tarde, y un leve descenso hacia la noche.

En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre 0 y 12 km/h y rotación de direcciones, predominando del sector este y noreste durante el día. Estas condiciones coinciden con jornadas recientes marcadas por alta humedad y probabilidad de lluvias aisladas en la provincia.

La visibilidad se verá reducida por momentos y la nubosidad será persistente, lo que limitará la presencia del sol durante gran parte del día.

De cara a la semana, el panorama anticipa cierta inestabilidad, con temperaturas moderadas y continuidad de condiciones húmedas en la región.


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