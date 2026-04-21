¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de abril?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, -emitido a última hora de este martes) para mañana se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 18°C, en un contexto de alta humedad y condiciones típicamente otoñales. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, por lo que no se descartan lluvias débiles y persistentes.