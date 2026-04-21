¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de abril?

Resumen para apurados
- Tucumán tendrá este miércoles 22 de abril una jornada inestable con lloviznas y cielo cubierto, según el Servicio Meteorológico Nacional, debido a un frente de humedad otoñal.
- Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 18°C con vientos leves. Las precipitaciones, con probabilidad de hasta el 40%, se extenderán desde la madrugada hasta la noche.
- La escasa visibilidad y nubosidad afectarán el tránsito. El pronóstico anticipa que la inestabilidad y la humedad se mantendrán en la región durante los próximos días de la semana.
El tiempo en Tucumán se mantendrá inestable este miércoles 22 de abril, con cielo mayormente cubierto y presencia de lloviznas a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, -emitido a última hora de este martes) para mañana se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 18°C, en un contexto de alta humedad y condiciones típicamente otoñales. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, por lo que no se descartan lluvias débiles y persistentes.
El detalle por franjas indica que las lloviznas estarán presentes desde la madrugada hasta la noche, con escasa variación térmica: alrededor de 15°C en las primeras horas, 18°C por la mañana y la tarde, y un leve descenso hacia la noche.
En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre 0 y 12 km/h y rotación de direcciones, predominando del sector este y noreste durante el día. Estas condiciones coinciden con jornadas recientes marcadas por alta humedad y probabilidad de lluvias aisladas en la provincia.
La visibilidad se verá reducida por momentos y la nubosidad será persistente, lo que limitará la presencia del sol durante gran parte del día.
De cara a la semana, el panorama anticipa cierta inestabilidad, con temperaturas moderadas y continuidad de condiciones húmedas en la región.