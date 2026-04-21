La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Resumen para apurados
- Expertos en Feng Shui recomiendan retirar dispositivos electrónicos de la mesa de luz durante abril para evitar ruidos energéticos y garantizar un descanso profundo y reparador.
- La presencia de celulares y laptops genera una saturación eléctrica que interfiere con la calma necesaria para dormir, impidiendo que el cerebro procese la información del día.
- Reducir el estímulo tecnológico en el cuarto busca equilibrar las energías Yin y Yang, mitigando el estrés del año y mejorando la respuesta física ante desafíos cotidianos.
La tradición oriental vuelve a advertirnos sobre los efectos que las vicisitudes y cambios, motivados por la intensidad del Caballo de Fuego, pueden tener en nuestra rutina cotidiana. Mientras que el zodíaco chino nos alerta sobre un año lleno de situaciones que nos mantienen en vilo, el Feng Shui nos señala que debemos priorizar el reposo, ya que, si no, no seremos capaces de abordar los desafíos que se nos plantean. Pero un culpable, a veces silencioso, puede estar robando nuestra vitalidad.
La cosmología china nos indica que, en este tiempo cambiante, debemos ser cuidadosos con la manera en la que disponemos los elementos de nuestro hogar, sobre todo aquellos que afectan a nuestro sueño. Expertos advirtieron que, por este mes de abril, resulta fundamental eliminar distracciones que puedan quitarnos horas de almohada. Así, hay un lugar al que prestar especial atención: la mesita de luz.
El peligro de los objetos electrónicos en el dormitorio
Las mesitas de noche juegan un papel fundamental tanto en el Feng Shui como en el bienestar. La filosofía china que busca armonizar la fuerza vital a través de los espacios que habitamos advierte que atiborrar de artículos, en especial electrónicos, puede contrarrestar esa vibración y también los efectos del descanso. “Ahora, demasiadas albergan una computadora, un lector electrónico y al menos un teléfono”, advirtió Beverly Biehl, guía especializada en Feng Shui y fundadora de The Intuitive Interior a Homes and Gardens.
El problema no radica en los aparatos electrónicos, sino en su conexión constante. “La computadora y el teléfono —sobre todo el móvil— tendrán que buscar un nuevo lugar donde quedarse durante la noche”, explicó Biehl sobre su disposición espacial. La especialista lo detalló en los términos de la disciplina, manifestando que son energéticamente ruidosos. "Toda esa conexión Wi-Fi y las notificaciones de mensajes y correos electrónicos actúan literalmente como pequeños toques que intentan llamar tu atención cuando intentas dormir", lo que dificulta mucho conciliar el sueño rápidamente.
La comunicación constante y la saturación
Incluso con la función "No molestar" activada, muchos notarán cuando alguien envíe un mensaje de texto. La señal sigue presente, aunque esté silenciada. El Wi-Fi funciona gracias a la comunicación constante con los routers, mientras que la red de datos móviles lo hace con las antenas de telefonía; los mensajes de texto y correos electrónicos son otra forma de esta comunicación electrónica. Para Biehl, nuestros cuerpos, al ser principalmente procesadores eléctricos, se sobrecalientan al estar expuestos a esto durante horas.
“Por la noche, se supone que debemos dormir ocho horas seguidas", advierte. "Si tenemos toda esta actividad eléctrica, nuestro cerebro se satura, incluso mientras intenta asimilar toda la información que recibió durante el día. ¡Se necesita mucha energía para clasificar, filtrar y decidir qué conservar y qué descartar!”
El equilibrio entre el Yin y el Yang para un sueño profundo
Así fue que la experta hizo hincapié en cuáles son las fuerzas que estamos propiciando según la disposición que adoptamos: “Por eso la mayoría de la gente duerme mejor en un ambiente fresco. Cuando tenemos estos objetos tan 'yang' cerca, añadimos calor justo cuando nuestro cuerpo y cerebro necesitan 'yin'. ¡Y ni hablemos de la cantidad de yang que añade un televisor en el dormitorio!”, explicó.
Katherine Troyer, experta en Feng Shui y terapeuta energética del hogar en My Home Energetics, añade: "Desde la perspectiva de esta disciplina y del sistema nervioso, la zona de la cama debe favorecer un descanso profundo y una transición suave hacia el día". Los teléfonos proporcionan una estimulación constante y señalan sutilmente el estado de alerta, incluso cuando están en silencio. Cuando lo primero que ves por la mañana es una pantalla, tu cerebro cambia inmediatamente al modo de análisis en lugar de la conciencia corporal.