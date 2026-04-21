La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La tradición oriental vuelve a advertirnos sobre los efectos que las vicisitudes y cambios, motivados por la intensidad del Caballo de Fuego, pueden tener en nuestra rutina cotidiana. Mientras que el zodíaco chino nos alerta sobre un año lleno de situaciones que nos mantienen en vilo, el Feng Shui nos señala que debemos priorizar el reposo, ya que, si no, no seremos capaces de abordar los desafíos que se nos plantean. Pero un culpable, a veces silencioso, puede estar robando nuestra vitalidad.