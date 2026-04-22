Secciones
Mundo

Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

Una turista canadiense murió en la balacera en la Pirámide de la Luna. El atacante se suicidó.

TRAS EL CAOS. Rescatistas bajan el cuerpo de la única víctima mortal. TRAS EL CAOS. Rescatistas bajan el cuerpo de la única víctima mortal.
Hace 7 Hs

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán, en México, planeó el ataque con días de anticipación, indicaron el martes las autoridades.

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, “no fue espontáneo”, afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. El hombre “visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica”, a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión, indicó Cervantes.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo. La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza. Entre los heridos, trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

Preocupación y tristeza

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó “preocupación y tristeza” por el tiroteo. “Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, escribió en X.

Tiroteo en las pirámides de México: un hombre mató a una turista y se quitó la vida

Tiroteo en las pirámides de México: un hombre mató a una turista y se quitó la vida

De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila en la que el agresor llevaba la pistola que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles. En el bolso también llevaba “literatura, imágenes, manuscritos”, agregó Cervantes. Estos materiales, apuntó, están presuntamente “relacionados con hechos violentos (de los) que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”.

El 20 de abril de 1999 dos estudiantes de 17 y 18 años del colegio secundario Columbine, en Colorado, mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor en cuestión de minutos. Ambos se suicidaron.

Temas MéxicoInseguridadViolenciaClaudia Sheinbaum
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fanatismo y terror en Teotihuacán: quién era el tirador que mató a una turista e hirió a 13 personas

Fanatismo y terror en Teotihuacán: quién era el tirador que mató a una turista e hirió a 13 personas

Las dudas que surgen del crimen de Lucila Nieva

Las dudas que surgen del crimen de Lucila Nieva

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte

No cerrarán el caso de Lucila Nieva: crecen las dudas sobre su muerte

Lo más popular
De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
1

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

2

Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

3

Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades”

4

Cartas de lectores: “Carga para el Estado”

5

Cartas de lectores: Perdición

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica
3

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Zendaya, Pichón Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia
4

Zendaya, "Pichón" Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos
5

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Comentarios