Horror en México: el letal tiroteo en Teotihuacán fue planificado

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo. La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza. Entre los heridos, trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.