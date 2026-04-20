Tiroteo en las pirámides de México: un hombre mató a una turista y se quitó la vida

Circulan videos en redes que muestran confusión y gente corriendo por la plaza; otros se esconden detrás de muros de piedra. En uno se oye a una mujer gritar: “¡Llamen a la policía!”. Otro registro muestra al agresor, con camisa de cuadros, caminando sobre la cúspide de la Pirámide de la Luna, que mide 43 metros.