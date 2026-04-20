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Tiroteo en las pirámides de México: un hombre mató a una turista y se quitó la vida

El tiroteo en Teotihuacán dejó una turista canadiense muerta, al menos seis heridos y un amplio despliegue de seguridad.

Tiroteo en las pirámides de México: un hombre mató a una turista y se quitó la vida
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre mató a una turista canadiense e hirió a siete personas tras abrir fuego desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, para luego suicidarse en el lugar arqueológico.
  • El agresor disparó desde 43 metros de altura. Hay heridos de Colombia, Rusia y Canadá. El Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional custodian la zona e investigan el móvil del hecho.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum activó asistencia consular y federal. El ataque impacta en la imagen turística de México y exige reforzar la seguridad en monumentos históricos.
Resumen generado con IA

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México, fue escenario de un trágico episodio: un hombre subió a la cima de una pirámide y desde allí abrió fuego contra los visitantes para luego suicidarse. El tiroteo en Teotihuacán terminó con la muerte de una turista canadiense y generó gran conmoción.

Los detalles del tiroteo ocurrido en México

Las autoridades estatales informaron que, además del fallecimiento, hubo al menos seis heridos: cuatro por disparos y dos por caídas mientras intentaban escapar, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El IMSS-Bienestar reportó que atiende a siete personas, entre ellas una menor; varios heridos fueron trasladados al Hospital General de Axapusco.

Entre los lesionados hay dos ciudadanos colombianos, una canadiense y una rusa, detalló el secretario de Seguridad. El Gabinete de Seguridad activó un operativo coordinado con la Guardia Nacional y la Secretaría estatal. En el lugar se secuestró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos; las investigaciones para esclarecer el caso continúan.

Circulan videos en redes que muestran confusión y gente corriendo por la plaza; otros se esconden detrás de muros de piedra. En uno se oye a una mujer gritar: “¡Llamen a la policía!”. Otro registro muestra al agresor, con camisa de cuadros, caminando sobre la cúspide de la Pirámide de la Luna, que mide 43 metros.

Reacción del gobierno mexicano y operativo de seguridad tras el ataque

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad con las víctimas y confirmó el contacto con la embajada de Canadá. En X publicó: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”. Con ese mensaje la mandataria expresó apoyo a las familias y prometió seguimiento a las acciones oficiales.

Sheinbaum agregó: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”. Las dependencias estatales y federales trabajan en el lugar.

El operativo con fuerzas federales y estatales permanece desplegado mientras avanzan las pericias. El hallazgo del arma y los cartuchos ya fue consignado y se investiga el móvil del ataque.

Temas MéxicoClaudia Sheinbaum
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