Un soldado israelí profanó un crucifijo en una aldea cristiana del sur del Líbano

Resumen para apurados
- Netanyahu y el Ejército israelí condenaron este lunes la profanación de un crucifijo por un soldado en la aldea de Debel, Líbano, tras difundirse fotos del acto vandálico.
- El hecho ocurrió en una zona bajo ocupación israelí durante la ofensiva contra Hezbollah. Las imágenes, difundidas en redes, motivaron una investigación y pedidos de disculpas.
- El incidente afecta la imagen de Israel y tensa el diálogo con comunidades cristianas. Se espera que las sanciones y la restitución del santuario ayuden a mitigar el daño.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores y el Ejército israelí condenaron este lunes la profanación de un crucifijo destruido por un soldado en una aldea cristiana del sur del Líbano, un hecho que generó fuerte repercusión internacional.
Una fotografía difundida durante el fin de semana muestra a un militar golpeando con un hacha una escultura caída de Jesús en la cruz. La imagen fue publicada en redes sociales por Younis Tirawi, quien se presenta como reportero palestino y suele difundir registros de presuntas conductas indebidas de soldados israelíes en Gaza.
La escena ocurrió en Debel, una de las pocas aldeas del sur libanés cuyos habitantes permanecieron durante la campaña militar israelí contra Hezbollah, respaldado por Irán. La ofensiva se inició el 2 de marzo, luego de que el grupo lanzara cohetes contra Israel en apoyo a Teherán.
La cruz destruida formaba parte de un pequeño santuario ubicado en el jardín de una familia en las afueras del pueblo, según explicó el sacerdote local, Fadi Falfel. “Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esta cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, afirmó.
El episodio motivó una inmediata reacción de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, que incluye al cardenal de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. En un comunicado, la entidad sostuvo que el acto “constituye una grave afrenta a la fe cristiana” y advirtió sobre “una preocupante falla en la formación moral y humana”.
Netanyahu, por su parte, aseguró que el comportamiento del soldado contradice los valores de tolerancia del judaísmo y afirmó que será sancionado. “Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado de las FDI dañó un símbolo religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, expresó en la red social X.
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, reclamó “consecuencias rápidas, severas y públicas”, mientras que el canciller israelí, Gideon Saar, calificó el hecho como “vergonzoso e indignante” y pidió disculpas a la comunidad cristiana afectada.
Desde el Ejército israelí señalaron que el episodio está bajo investigación y remarcaron que la conducta del soldado es incompatible con los valores de las fuerzas. Además, indicaron que trabajan para colaborar con la comunidad en la restitución de la estatua dañada.
Debel integra el conjunto de aldeas del sur del Líbano que permanecen bajo ocupación efectiva de Israel. En ese contexto, Tel Aviv y Beirut acordaron el jueves una tregua mediada por Estados Unidos para frenar los enfrentamientos con Hezbollah.
Sin embargo, la situación sigue siendo compleja. “Tenemos todo tipo de crisis”, describió Falfel, quien advirtió que, pese al alto el fuego, los habitantes continúan prácticamente aislados, sin poder entrar ni salir libremente y con restricciones de acceso a viviendas en las afueras.
Autoridades militares israelíes aseguraron que trabajan junto a agencias humanitarias para asistir a la población local. En paralelo, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que las negociaciones directas con Israel buscan poner fin a las hostilidades, terminar con la ocupación en el sur del país y desplegar al Ejército libanés en la frontera internacionalmente reconocida.
Aoun también informó que el exembajador en Washington, Simon Karam, encabezará la delegación libanesa en las próximas conversaciones, que describió como independientes de otros diálogos en curso en la región.
Hezbollah, respaldado por Irán, no participa de las negociaciones y mantiene su rechazo a cualquier instancia de diálogo.
Pese a un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes, Israel y Hezbollah se acusan mutuamente de violar la tregua, en un escenario que continúa marcado por la inestabilidad.