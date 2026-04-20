Un soldado israelí profanó un crucifijo en una aldea cristiana del sur del Líbano

Netanyahu, por su parte, aseguró que el comportamiento del soldado contradice los valores de tolerancia del judaísmo y afirmó que será sancionado. “Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado de las FDI dañó un símbolo religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, expresó en la red social X.