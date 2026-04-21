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Policías vs. narcos: más de 200 turistas atrapados en un mirador de Río de Janeiro

El enfrentamiento de policías con narcos ocurre seis meses después de la operación que dejó más de 120 muertos en el norte de la ciudad.

Policías vs. narcos: más de 200 turistas atrapados en un mirador de Río de Janeiro
21 Abril 2026

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Más de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en lo alto de un emblemático cerro de Rio de Janeiro por un operativo policial contra narcotraficantes en una favela del sur de la ciudad, que derivó en intensos enfrentamientos armados.

Los visitantes estuvieron dos horas varados en el Morro Dois Irmaos, mientras había tiroteos entre agentes y miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil. El operativo resultó en la detención de tres personas y no dejó heridos.

El Morro Dois Irmaos, que domina las playas de Ipanema y Leblon desde sus 533 metros de altura, es uno de los miradores más famosos de la ciudad y atrae a miles de visitantes cada semana, que suelen subir a ver el amanecer. “Más de 200 personas hacían el paseo. El 70% eran turistas extranjeros”, dijo a Renan Monteiro, de la operadora Favela Turismo.

Monteiro lamentó que cada vez que ocurre una operación en la favela “se difunde en todo el mundo y eso impacta directamente en los resultados positivos” del flujo de turistas.

La versión policial

La Policía Civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes abrieron fuego y pusieron “deliberadamente en riesgo a residentes y visitantes”. “Estábamos en medio de los tiros, el helicóptero (policial) nos pasaba por encima. Hubo gente que se desmayó”, relató Debora Moraes, de 28 años, una turista de San Pablo.

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Ariane Sampaio Moura, también de San Pablo y quien se hospedaba con su hija desde el sábado en Vidigal, contó que despertó a las 5:30 de la mañana con el ruido de helicópteros y disparos. Tras la mala experiencia, optó por buscar alojamiento en otra zona de Rio. “Nos vamos con dolor en el corazón porque queríamos quedarnos y aprovechar, pero lo mejor ahora es salir”, dijo la mujer de 41 años.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

El episodio de ayer ocurre casi seis meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Rio.

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