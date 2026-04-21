Policías vs. narcos: más de 200 turistas atrapados en un mirador de Río de Janeiro

Ariane Sampaio Moura, también de San Pablo y quien se hospedaba con su hija desde el sábado en Vidigal, contó que despertó a las 5:30 de la mañana con el ruido de helicópteros y disparos. Tras la mala experiencia, optó por buscar alojamiento en otra zona de Rio. “Nos vamos con dolor en el corazón porque queríamos quedarnos y aprovechar, pero lo mejor ahora es salir”, dijo la mujer de 41 años.