La Justicia ordena sostener pagos a una gran cantidad de beneficiarios del programa Volver al Trabajo

Entre sus fundamentos, el tribunal advirtió que eliminar el programa sin una alternativa adecuada impacta sobre derechos básicos de sectores vulnerables. En ese sentido, sostuvo: "El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social el acceso a un nivel de vida adecuado... y el disfrute del más alto nivel posible de la salud".