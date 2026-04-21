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La Justicia ordena sostener pagos a una gran cantidad de beneficiarios del programa Volver al Trabajo

Un juzgado federal dispuso que el Gobierno continúe con el programa Volver al Trabajo y suspenda su eliminación hasta que haya una sentencia definitiva, al considerar que la medida afecta derechos básicos de sectores vulnerables.

La Justicia ordena sostener pagos a una gran cantidad de beneficiarios del programa Volver al Trabajo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez federal de Campana ordenó al Gobierno Nacional mantener los pagos del programa Volver al Trabajo a 900.000 beneficiarios este martes ante su inminente eliminación.
  • El Ministerio de Capital Humano planeaba reemplazar el subsidio de $80.000 por un sistema de vouchers. La justicia consideró el cambio abrupto como una amenaza a derechos básicos.
  • El fallo frena la reforma de planes sociales hasta una sentencia definitiva. Esta medida cautelar protege el poder adquisitivo de sectores vulnerables frente a cambios estatales.
Resumen generado con IA

La Justicia dispuso este martes que el Gobierno continúe con los pagos a unas 900.000 personas incluidas en el programa Volver al Trabajo, luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara su eliminación para reemplazarlo por un esquema de vouchers. Cada beneficiario percibe alrededor de $80.000

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la interrupción del plan prevista para mayo.

"Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva", señala la resolución judicial.

Entre sus fundamentos, el tribunal advirtió que eliminar el programa sin una alternativa adecuada impacta sobre derechos básicos de sectores vulnerables. En ese sentido, sostuvo: "El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social el acceso a un nivel de vida adecuado... y el disfrute del más alto nivel posible de la salud".

Asimismo, el fallo remarca que estos beneficios poseen un "profundo contenido social" y que su cancelación en este contexto podría resultar "arbitraria e irrazonable".

En relación con el sistema de vouchers propuesto, el juez consideró que no equivale a la asistencia económica actual: "La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían".

Para conceder la cautelar, también se tuvo en cuenta la urgencia de la situación. "Se vislumbra la urgencia y peligro en la demora por la finalización en el corriente mes de la prestación publicada el pasado 7 de abril en las redes institucionales del Ministerio de Capital Humano", indicó.

Finalmente, el magistrado concluyó: "El requisito de la verosimilitud en el derecho se encuentra configurado... toda vez que el no hacer lugar a la medida con la premura que el caso amerita tornaría ilusorio el derecho alegado".

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