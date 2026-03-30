Fin de Volver al Trabajo: qué pasará con los $78.000 y quiénes cobran la última cuota en abril

En un contexto de grandes cambios en torno al contexto de las personas que contaban con el programa de ayuda estatal Volver al Trabajo (VAT). El mismo fue recientemente desmantelado por decisión del Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Capital Humano. El programa finaliza el 9 de abril de 2026, y los 900 mil beneficiarios dejarán de recibir los $ 78 mil mensuales.