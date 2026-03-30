Fin de Volver al Trabajo: qué pasará con los $78.000 y quiénes cobran la última cuota en abril

En un contexto de grandes cambios en torno al contexto de las personas que contaban con el programa de ayuda estatal Volver al Trabajo (VAT). El mismo fue recientemente desmantelado por decisión del Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Capital Humano. El programa finaliza el 9 de abril de 2026, y los 900 mil beneficiarios dejarán de recibir los $ 78 mil mensuales.
La preocupación por la desaparición del programa mantuvó atentos a los beneficiarios del programa Acompañamiento Social que si continuará vigente durante todo 2026. Este beneficio se paga a través de Anses y mantendrá un monto mensual de $78.000 sin modificaciones y seguirá dirigido a los sectores más vulnerables.
Qué es el Programa de Acompañamiento Social (PAS)
Según la pagina oficial del Ministerio de Capital Humano "Es un Programa de transferencia directa dirigido a titulares de más de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad social". Su objetivo es "Promover la inclusión social y el bienestar de las familias para que alcancen su autonomía mediante el desarrollo de sus capacidades".
¿Cómo quedá el panomarama para los beneficiarios de los planes sociales?
Cambios en Programas Sociales
- Transformación laboral: En abril, el programa "Volver al Trabajo" se convertirá en un sistema de vouchers educativos para formación.
- Continuidad: El programa "Acompañamiento Social" seguirá operando sin interrupciones a partir de mayo.
- Garantía: El financiamiento está asegurado dentro del Presupuesto 2026.
- Aumento: Se proyecta un incremento real del 49,7% en los fondos, lo que permitirá ampliar la asistencia en todo el país.
Por este motivo, se recomienda revisar periódicamente el perfil registrado para verificar que toda la información sea correcta. Realizar este paso sencillo es esencial para garantizar el acceso a la asistencia económica y evitar inconvenientes administrativos durante todo el año.