River pedirá que Héctor Paletta no vuelva a dirigirle tras la polémica del Superclásico

El eje de la polémica está en el último minuto del partido. Allí, un empujón sin pelota de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área de Boca encendió las protestas de todo River. En campo, el árbitro Darío Herrera interpretó que no hubo la intensidad suficiente para sancionar penal. Desde el VAR, Paletta ratificó la decisión y no lo convocó a revisar la acción.