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River pedirá que Héctor Paletta no vuelva a dirigirle tras la polémica del Superclásico

El club de Núñez elevará un reclamo formal a la Asociación del Fútbol Argentino por la actuación del VAR en la jugada final ante Boca, que generó fuertes cuestionamientos y reavivó la discusión sobre el arbitraje.

Héctor Paletta quedó en el centro de la polémica tras el Superclásico. Héctor Paletta quedó en el centro de la polémica tras el Superclásico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate elevará un reclamo formal a la AFA para que Héctor Paletta no arbitre más sus partidos, tras la polémica por un penal no cobrado en el cierre del Superclásico.
  • La jugada involucró un contacto de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta que el VAR omitió revisar. Federico Beligoy defendió la actuación arbitral calificándola con puntaje alto.
  • El conflicto escala la tensión entre el club de Núñez y el gremio arbitral. El desenlace del pedido marcará un antecedente clave en la relación de los clubes con la tecnología.
Resumen generado con IA

El Superclásico dejó algo más que un resultado: abrió un nuevo frente de conflicto. River decidió elevar un pedido formal a la Asociación del Fútbol Argentino para que Héctor Paletta no vuelva a dirigir partidos del club, tras su intervención -o la falta de ella- en una jugada decisiva.

El eje de la polémica está en el último minuto del partido. Allí, un empujón sin pelota de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área de Boca encendió las protestas de todo River. En campo, el árbitro Darío Herrera interpretó que no hubo la intensidad suficiente para sancionar penal. Desde el VAR, Paletta ratificó la decisión y no lo convocó a revisar la acción.

Esa omisión fue el detonante. En Núñez consideran que hubo un claro perjuicio y que el VAR debió intervenir. La bronca se trasladó incluso al césped: Martínez Quarta encaró a Herrera con una frase directa y cargada de reproche. “No me deja jugar a la pelota, es penal. Me extraña de vos que vas al Mundial”, le dijo en pleno partido.

Ya en zona mixta, el defensor reforzó su postura. Según su versión, Blanco nunca intentó disputar el balón y fue directamente al contacto, lo que, para River, convierte la acción en una infracción clara.

Sin embargo, desde el arbitraje la lectura fue distinta. Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, respaldó públicamente a Herrera y calificó su actuación con “8 o 9 puntos”. En la misma línea, trascendió que otros árbitros, como Fernando Rapallini, coincidieron con la decisión de no intervenir desde el VAR.

El contraste de posturas profundizó la grieta. Mientras River formalizó su reclamo y espera una respuesta de la AFA, el arbitraje argentino cerró filas en defensa de su equipo.

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